黃偉哲訪菲律賓姊妹市 拓展觀光、文化、人才交流

（中央社記者林行健馬尼拉16日專電）台南市長黃偉哲率團訪問菲律賓，回訪去年締結姊妹關係的阿克蘭省，並與45年前就結盟的甲美地市重啟交流，盼透過城市外交，深化台菲在觀光、文化、教育與產業等多層次的實質合作。

阿克蘭省（Aklan）省長米拉弗洛斯（Jose Enrique Miraflores）去年8月訪問台南，雙方締結姊妹關係。黃偉哲15日應邀回訪，16日上午拜會省政府，與米拉弗洛斯及地方官員討論觀光發展、文化合作及實習與青年人才交流等議題。

黃偉哲指出，這是他市長任內首度訪菲，除表達對阿克蘭省支持台南的感謝，也參與當地最具代表性的阿替阿替漢節（Ati-Atihan Festival），展現姊妹市交流的實質互動。

他表示，近年台菲關係日益緊密，台灣成為菲律賓民眾第4大旅遊目的地，菲律賓也對台灣旅客開放14天免簽入境，正是雙方深化地方交流的重要時刻。

黃偉哲說，阿克蘭省是菲律賓農業與觀光重鎮，與台南的城市發展方向高度契合，尤其阿克蘭省轄下的長灘島（Boracay），在永續觀光方面的經驗值得台南借鏡與交流。

訪問期間，台南市府團隊也參與了當地巨人節競賽遊行（Higante Contest Parade）頒獎典禮。

黃偉哲期許，未來5年台南與阿克蘭省能建立穩健、常態化的互動機制，並在文化層面深化交流，例如邀請阿克蘭民俗舞團參與台南兩年一度的南瀛國際民俗藝術節，讓兩地人民都能感受到姊妹市關係帶來的具體成果與情感連結。

結束阿克蘭行程後，黃偉哲今天下午飛抵馬尼拉，於返台前與甲美地市（Cavite）副市長魯席特（Raleigh Grepo Rusit）簽署「增進姊妹市情誼」備忘錄，中華民國駐菲副代表楊登仕及台商代表見證。

甲美地市座落馬尼拉灣畔，是菲律賓反西班牙殖民革命發源地。台南與甲美地市自1980年8月締結姊妹市以來，歷時40多年互動漸疏。黃偉哲告訴中央社，這次簽署備忘錄，象徵重新啟動友誼橋梁，未來將加強學生互訪、物產及文化交流。

黃偉哲強調，城市外交是國家外交重要一環，透過姊妹市實質往來，能讓台菲關係從國家層次延伸至城市與人民之間，逐步累積互信與情誼。（編輯：陳妍君）1150116