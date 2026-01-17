南部中心／綜合報導

台南市長黃偉哲前往菲律賓，拜會阿克蘭省姊妹市，同時與米拉弗洛斯省長會晤，洽談未來雙邊合作構想，這也是在黃偉哲上任後，首次造訪菲律賓。

黃偉哲訪菲律賓姊妹市 會晤省長洽談雙邊合作

台南市長黃偉哲前往菲律賓，剛好遇到阿替阿替漢節。（圖／翻攝畫面）

台南市長黃偉哲16日前往菲律賓，拜會姊妹市阿克蘭省，並與省長會晤洽談未來雙邊合作構想。米拉弗洛斯省長曾在去8月初造訪台南，當時兩地締結為姊妹市，因此這一次，不僅是黃偉哲上任後首次前往菲律賓，也是締結為姊妹市後的首次造訪。台南市長黃偉哲：「我們非常高興能夠來到菲律賓，我們的友誼城市阿克蘭省，跟我們非常友善的好朋友省長一起，來拜訪他的辦公室，也這個洽談一些雙方進一步的，一些交流與合作，包括學生的包括運動的，也包括未來經濟發展，那台南市可能也會跟我們的商業總會，跟工業總會一起來這邊做一個訪問團，將來尋求進一步經濟合作的機會。」

廣告 廣告

黃偉哲訪菲律賓姊妹市 會晤省長洽談雙邊合作

現場充滿濃狂歡氛圍，南市府團隊也共襄盛舉。（圖／翻攝畫面）黃偉哲市長致贈台南市鑰以及客製阿克蘭行李箱給米拉弗洛斯省長，特別的是，市長在菲律賓的期間，正逢阿克蘭省最知名節慶阿替阿替漢節舉辦期間，現場瀰漫著濃濃的狂歡氣氛。南市府也組團共襄盛舉參與巨人節競賽遊行頒獎典禮，市長黃偉哲特別向省長發出邀請，歡迎阿克蘭在十月參與即將在台南舉辦的南瀛國際民俗藝術節，期盼台南市民也可以親身感受到阿克蘭獨特濃厚的民俗文化魅力。

原文出處：黃偉哲訪菲律賓姊妹市 會晤省長洽談雙邊合作

更多民視新聞報導

可怕！中年男「想找黃偉哲陳情」竟掏刀自傷 劃頸20公分血濺四處

台南水利局獲''優良地下管道工程獎'' 黃偉哲:城市進步指標！

愛慕公司女同事卻傳訊騷擾 「要不要去摩鐵幫妳通一下？」結果芭比Q了

