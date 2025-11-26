黃偉哲訪ＡＭＤ沙崙研發中心

市長黃偉哲（左五）參訪位於沙崙智慧綠能科學城的ＡＭＤ研發中心。 （市府提供）

記者黃文記∕歸仁報導

美國晶片大廠超微（ＡＭＤ） 今年正式進駐台南沙崙資安暨智慧科技研發大樓，設立研發據點，黃偉哲市長及市府團隊二十六日受邀前往參訪，了解ＡＭＤ在台南的營運規劃、科普教育推動及風災援助情形，並聽取算力實驗室配置簡報，揭示ＡＭＤ研發能量在南台灣全面展開，預期將為區域科技人才培育與ＡＩ產業發展注入新動能，進而提升台南在全球智慧科技產業版圖中的競爭力。

黃偉哲表示，行政院啟動「大南方新矽谷」計畫，將台南沙崙智慧綠能科學城定位為全國ＡＩ產業專區核心，且台南在綠電供應、運算資源及科技人才培育方面具備領先條件，使沙崙成為ＡＩ產業布局的最佳基地。市府在持續打造優質投資環境的努力下，成功吸引ＡＭＤ落腳沙崙建立研發中心，進一步加速ＡＩ技術與產業發展，並結合在地學校推動多元科普教育，為城市智慧產業布局開啟新篇章。

同時，ＡＭＤ也積極回饋社會，響應經濟部媒合的丹娜絲風災安心助學計畫，捐助受災學生助學金與學用品，展現企業的社會責任與在地關懷。

市府經發局長張婷媛指出，沙崙智慧綠能科學城是台南產業發展的重要核心，區內已匯聚中研院、工研院及國研院等關鍵研發機構；周邊有綠能住宅、全國首座公立Ｋ12沙崙國際高中、商業設施及規劃中的醫療與科研園區，形成兼具工作、居住、教育與休閒的完整生活圈。完善的環境不僅吸引ＡＩ相關企業集聚，ＡＭＤ落腳沙崙設立研發中心，更將帶動高階研發投資、創造就業機會，強化在地科技人才培育，進一步推動台南ＡＩ產業鏈與智慧產業發展，提升城市經濟與全球科技競爭力。

