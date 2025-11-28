黃偉哲訪AMD需戴耳機 專家：設備散熱噪音大

台南市 / 綜合報導

美國晶片大廠超微，今年進駐台南設立研發據點，日前，市長黃偉哲前往參觀廠房，進入算力中心前，人員請他戴上耳機，他相當疑惑原來，機房內有噪音，而且聲音大到幾乎無法講話溝通；專家解釋，因為有不少精密設備，溫度極高需要散熱，所以在高速運轉下才會產生聲響。

台南市長黃偉哲走進神祕空間，頭上還戴著耳機是準備要去K歌嗎，不是哦，他來到的是AMD的機房，那為什麼要戴耳機，我們再聽一次這聲音，整個空間轟隆隆隆，引擎沒有發動，設備倒是全面啟動，美國晶片大廠超微也就是AMD，今年正式進駐台南設立研發據點，市長參觀時原本還很困惑，想說ㄟˊ為啥要戴耳機，原來因為設備散熱，會發出巨大聲響，得避免聽力受損。

知識力科技執行長曲建仲說：「資料中心的噪音呢，主要是來自於風扇，還有冷氣，冷卻系統的設備發出來的聲音，那風扇主要來自於電源供應器本身會發熱，另外一個就是處理器本身也會發熱，所以裡面會有大量的風扇進行散熱。」影片曝光後，也在網路掀起熱議。

有人說唉唷嚇到，伺服器運作聲音好驚人，裡面是有戰鬥機，使用高轉速風扇超過13000rpm，也有人表示風扇是控溫的，這麼大聲表示都在高負載。

台南市長黃偉哲說：「他們也很快的積極，用很快的速度就已經完成了初步工程人員的進駐，希望在未來的科技研發上，不僅是公司有所成長，對於地方上的一個科技素養，包括學生的科技研究都能有所幫助。」人員陸續進駐，專家表示雖然進入，不一定要戴耳機，但機房內的分貝，通常落在80到90左右，待久了或許還是難以承受。

