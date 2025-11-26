黃偉哲訪AMD 揭台南邁AI新時代

南市長黃偉哲、副市長趙卿惠率經發局長張婷媛、都發局長林榮川等市府團隊參訪AMD研發中心，揭示臺南AI新時代。（記者李嘉祥攝）

▲南市長黃偉哲、副市長趙卿惠率經發局長張婷媛、都發局長林榮川等市府團隊參訪AMD研發中心，揭示臺南AI新時代。（記者李嘉祥攝）

美國晶片大廠超微AMD進駐臺南沙崙資安暨智慧科技研發大樓設立研發據點，臺南市長黃偉哲、副市長趙卿惠及市府團隊昨（廿六）日受邀參訪，了解AMD於臺南營運規劃、科普教育推動、風災援助情形及算力實驗室配置。

黃偉哲市長表示，行政院啟動大南方新矽谷計畫，將臺南沙崙智慧綠能科學城定位為全國AI產業專區核心；臺南在綠電供應、運算資源及科技人才培育方面具備領先條件，市府持續優化投資環境，成功吸引AMD落腳沙崙建立研發中心，加速AI技術與產業發展，也肯定AMD積極回饋社會，結合在地學校推動多元科普教育，響應經濟部媒合丹娜絲風災安心助學計畫捐助受災學生助學金與學用品。

廣告 廣告

經濟發展局長張婷媛指出，沙崙智慧綠能科學城匯聚中研院、工研院及國研院等關鍵研發機構，周邊有綠能住宅、全國首座公立K12沙崙國際高中、商業設施及規劃中的醫療與科研園區，完整生活圈吸引AI相關企業進駐；AMD於沙崙設立研發中心將帶動高階研發投資、創造就業機會，強化在地科技人才培育，推動臺南AI產業鏈與智慧產業發展，提升城市經濟與全球科技競爭力。

張婷媛局長強調，市府透過招商單一窗口協助廠商排除投資障礙，結合經濟部等中央資源滿足各類型產業投資需求，同時輔導產業升級轉型、推動創新化、智慧化及內需市場高值化，以產業鏈整合能力、便利交通區位及與學研機構緊密連結的創新生態爭取國際大廠進駐，未來會持續優化投資環境。