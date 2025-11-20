黃偉哲認政院版財劃法更合理 盼立院支持

台南市長黃偉哲對行政院20日公布的財劃法修正案表達支持立場。（擷自黃偉哲臉書粉專／程炳璋台南傳真）

行政院20日通過政院版《財政收支劃分法》修正草案，台南市財稅局認為經過檢討調整後的政院版更加合理，台南市長黃偉哲表達支持，盼立法院能順利通過，「勿因政黨偏見踐踏南部民眾」。

政院版財劃法修正草案包括統籌稅款；一般性補助款與計畫型補助款總經費共1兆2002億元，修正案納入降低營業額權重、土地面積依管理成本計算、人口結構納入計算、加入農林漁牧產值共4大考量重點。

黃偉哲表示，過去的財劃法長期以來對南部不公，才有修法必要，藍白政黨財劃法版本反將補助金額「鎖死」，導致中央無法再透過補助縮小城鄉差距，等於讓原本資源豐沛的縣市更富裕，形成「富者愈富、南部愈貧」的惡化局面。

黃偉哲指出，行政院版財劃法讓指標設計更合理，因此支持行政院版本財劃法，也期盼立法院支持，勿因政黨偏見導致南部人民的權益被踐踏。

財稅局表示，政院版可看出財劃法從垂直分配及水平分配兩方面都已做出合理的檢討及調整。前者在維持總補助額度不變下，滿足各縣市的「財源保障基準」，確保基本施政需求，財源具有保障。後者包含降低營業額權重，避免「污染成本在南部，稅收交北部」等不公現象。

另外在給予不同性質的土地差別權重上，政院版納入老年、工業人口、農漁人口等人口結構的參數，財稅局認為可讓各縣市的「財政努力」及「基本建設」更平衡合理，以獲得必要的財源來推動建設，顯示此次行政院版本的財劃法已積極聆聽地方聲音。

