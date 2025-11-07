黃偉哲證實黃仁勳下午抵台 喊話別忘這件事

▲台南市長黃偉哲證實，輝達執行長黃仁勳今（7）日下午將參訪台積電台南3奈米廠。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 台積電運動會將在本週六（8日）在新竹體育館登場，其中除了創辦人張忠謀與多位退休高層將會出席外，據傳輝達執行長黃仁勳將在今（7）日低調抵台，有別於以往降落在台北松山機場，這次選擇到台南機場，預計下午13時30分抵達，對此，台南市長黃偉哲證實了。

黃仁勳過去搭乘來台的兩部私人飛機，編號「9H-VIC」、「9H-VIK」，目前停留位置還在美國邁阿密及英國法恩伯勒，而這次傳出黃仁勳來台灣班機則是「9H-VIG」，從英國出發，在法國暫時停留後就往台灣台南機場飛行，預計約13時30分抵達。

對於此消息，台南市長黃偉哲上午在議會受訪時證實輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台南行程時表示，「當然歡迎黃仁勳能夠來台南」，除了建議他全台走訪台積電相關廠房外，也不要忘了「台南夜市」。

黃偉哲指出，黃仁勳行程寶貴，來台灣有幾件事可以一起做，包括到台南看看先進製程關鍵設備的三奈米廠，，也可以安排至高雄看二奈米廠，並到新竹參加台積電運動會，最後也可再至台北了解北市科輝達海外總部未來的用地，但千萬不要忘了「台南夜市」。

此次黃仁勳來台，黃偉哲說，目前下午並沒有會面安排，被問到是否有其他方式的接觸，他只笑說，現在大概就是透過「媒體放話」。

半導體業界傳出，黃仁勳將首次來台參加台積電運動會。外界推測，他除了參與活動外，還可能與台積電慈善基金會董事長張淑芬一同逛園遊會美食攤。此外，台積電董事曾繁城夫婦及部分前高階主管也受邀參加，象徵「回娘家」。

