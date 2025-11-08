黃偉哲赴星推廣台南洋香瓜 駐星代表邀旅客來台觀光
（中央社記者吳昇鴻新加坡8日專電）台南市長黃偉哲今天赴新加坡推廣農特產品，出席洋香瓜、大白柚等水果試吃活動，吸引當地民眾參與。駐新加坡代表童振源表示，台南融合文化、美食與科技，盼藉活動促進台星交流，邀請旅客赴台旅遊。
黃偉哲今天上午到訪新加坡，出席在天福宮前廣場舉辦的台南洋香瓜試吃活動，童振源也與會。
童振源表示，台灣美食種類繁多，其中台南更是融合傳統文化、美景、美食與高科技產業的城市。這次台南團隊帶來「極品」水果到新加坡展出，盼藉此深化雙邊情誼，促進與新加坡相關社團的交流合作。
童振源指出，台南擁有豐富的歷史底蘊與在地風味，是體驗台灣文化的重要窗口。
他也向到場當地民眾表示，邀請新加坡民眾與國際旅客前往台南及各地旅遊，親自感受台灣多元的美食魅力與熱情好客的風土。
黃偉哲則表示，這次帶來的農特產品，都是最頂級的品質，無論香氣、甜度或口感都達到最佳狀態；台南擁有豐富的物產與獨特文化民情，希望新加坡民眾能喜歡這些水果。（編輯：陳慧萍）1141108
