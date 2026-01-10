黃偉哲跟進免費營養午餐！親曝原因挨酸「髮夾彎」 南市府反擊了

即時中心／黃于庭報導

台北市6日召開市政會議，市長蔣萬安宣布營養午餐全面免費，台南市長黃偉哲昨（9）日跟進，不過卻被外界質疑「政策髮夾彎」，甚至扭曲為不願意照顧孩子。對此，南市政府發言人田玲瑚今（10）日回應，這並非「大撒幣」，而是考量財政永續，真正負責任的施政態度。

田玲瑚表示，推動免費營養午餐，從來不是「要不要照顧孩子」的選擇題，而是南北財源結構長期不公平之下，如何兼顧財政的現實面。針對黃偉哲先前提出「炫富」一說，指的是新版《財劃法》制度不公，並非指地方政府不該照顧孩子。

若以統籌分配款為例，田玲瑚直言，台北暴增463億元，總額高達1160億元；反觀台南今（2026）年雖較去（2025）年增加186億元，達到508億元，但計畫型補助款、一般性補助款卻減少225億元，造成整體收入「不增反減」，實質少了45億元。

因此，在此種財政結構下，田玲瑚認為，台南很顯然無法像台北一樣「有錢就是任性」，推動政策自然必須更為審慎，不是非隨著輿論跟進，這並非髮夾彎。

此外，田玲瑚說明，台南長期以「精準照顧」為原則，照顧低收入戶、中低收入戶、脆弱家庭學生，對其營養午餐補助從未間斷，這才是真正落實責任。至於台北市長蔣萬安高喊「這不是炫富，是責任」，她也批評，宣布政策時連預算來源與細節都說不清楚，在選舉年前才突然發現是責任，匆忙上路的態度令人質疑。

