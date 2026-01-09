黃偉哲轟營養午餐免費「炫富」 羅智強：陳其邁可能已威脅到賴清德

國民黨立法院黨團書記長羅智強。 圖：黃建豪/攝

[Newtalk新聞] 台北市長蔣萬安日前宣布國中小營養午餐免費後， 台中市與高雄市陸續宣布跟進，但台南市長黃偉哲批評，台北抱著大把統籌分配款炫富，讓南部縣市非常痛苦，更形容為「朱門酒肉臭，路有凍死骨」。國民黨立法院黨團書記長羅智強今（9日）受訪則質疑，高雄市長陳其邁也宣布同樣政策，黃偉哲可能跟陳其邁關係不太好。

黃偉哲昨表示，財政收入狀況很好的這些縣市，一定要用這種方式來炫富嗎？已經到了「朱門酒肉臭，路有凍死骨」的階段了。「我們很羨慕啊！台北市除了沒有把馬路鋪成金子以外，其他都已經做了，但可是我們南部很多重大建設都才剛開始，所以說台北市是從從容容的花錢，我們南部是連滾帶爬想跟進，這也是我們辛苦的地方。」

羅智強則表表示，黃偉哲可能跟陳其邁關係不太好，不太清楚為什麼講這麼重的話。陳其邁不是也宣布營養午餐免費了嗎？他不介入黃偉哲跟陳其邁的個人恩怨。

另就行政院長卓榮泰表明，不補助營養午餐免費政策。羅智強表示，卓榮泰可能跟陳其邁也有仇，陳其邁在高雄也許已威脅到總統賴清德的地位，所以包括黃偉哲跟賴清德的嫡系卓榮泰都已開始對陳其邁聯手出擊，希望陳其邁能夠保重。

