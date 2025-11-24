黃偉哲迎接老朋友！「台南市Ｘ仙台市」迎締盟20週年 兩市深化交流情誼

記者林昱孜／台南報導

台日情誼再添佳話！仙台市與台南市自2006年締結友誼市，將於2026年迎來20週年。23日仙台市市長郡和子與市議會議長野田讓率團拜會台南市長黃偉哲，這也是郡市長上任後首次訪台，兩市並於22日舉辦觀光講座及美食分享會，向市民介紹台南最資深的日本友誼城市。

黃偉哲頒發風災捐款感謝狀給郡和子市長（圖／南市府提供）

市長黃偉哲表示，今年六月率團赴仙台參加締盟20週年系列活動，獲得仙台市熱情接待，如今在台南再度迎接老朋友，倍感親切，特別感謝仙台市在7月丹娜絲風災後捐款協助重建，並於今日致贈感謝狀，代表市民表達誠摯謝意。黃偉哲上午也前往大台南國際旅展仙台攤位致意，期盼透過旅展促進雙方市民交流，未來更能展開多面向合作，並將兩市情誼持續傳承。

郡和子市長則表示，很榮幸在締盟20週年前夕訪台。此次除參與旅展，也帶來觀光講座及美食分享，希望讓台南市民更認識仙台。她並感謝台南在 2011 年東日本大震災時的協助，盼雙方友誼長久延續。仙台市議會議長野田讓也向台南慰問風災，並說明議會已在災後發起募款，期能協助重建。他期待兩市在未來30、40年持續深化情誼。

