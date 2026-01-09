黃偉哲酸北市免費營養午餐「炫富」 蔣萬安回應了

營養午餐示意圖。彰化縣政府提供



台北市長蔣萬安日前宣布北市國中小學營養午餐全面免費，基隆市、台中市、高雄市等縣市也陸續宣布跟進，成為全台熱門話題。針對台南市長黃偉哲喊新版《財劃法》對南部縣市不公，大酸北市做法「炫富」，蔣萬安今天（1/9）回應，這是投資台灣的未來，不是炫富，「是我們的責任」。

黃偉哲指出，營養午餐免費需要審慎評估財政狀況，他也批新版《財劃法》對南部縣市分配不公，南部縣市財政壓力遠高於北部都會區，他諷，「台北市只差沒有用金子鋪人行道，這些富有的、財政等級高的，收入狀況好的縣市，一定要用這種方式炫富嗎？」

廣告 廣告

對此，蔣萬安今上午參加北投區「里長有約」，他回應，台北市雖然是都會區，大家看到高所得，但同樣台北也是全國物價和生活成本最高的城市，所以大家看到光鮮亮麗的背後，其實是家長們精打細算的日常。

蔣萬安強調，投資在下一代、投資在孩子身上，就是投資台灣的未來，「所以這不是炫富，是我們的責任」。

更多太報報導

【一文看懂】陳志到底是誰？詐騙、賭博、洗錢手法大破解 太子集團「從零到富可敵國」

朴娜勑遭爆「車上活春宮」 經紀人被迫旁觀：太激烈還猛踢椅背

曾馨瑩跨年放閃照連發 郭台銘「髮色」成焦點