黃偉哲酸蔣萬安免費營養午餐 北市府反擊：今天不做明天會後悔

台北市長蔣萬安宣布公私立國中小營養午餐免費政策後，引發多個縣市跟進，台南市長黃偉哲8日批評「北炫富南痛苦」，9日上午更引用蔣萬安祖父蔣經國的名言「買醋的錢不要拿來買醬油」，質疑蔣萬安在不排富前提下趕在選舉前實施，有政策買票嫌疑。台北市府對此反擊，提醒黃偉哲蔣經國還有另一句名言「今天不做，明天就會後悔」。

台北市副發言人魏汶萱表示，營養午餐免費是減輕家長負擔的教育政策，高雄市長陳其邁也表示高雄要推動此政策，連綠營立委林俊憲、陳亭妃都呼籲台南應該跟進。魏汶萱質疑，外界應該很疑惑黃偉哲為什麼持續批評陳其邁、林俊憲、陳亭妃的主張。

魏汶萱進一步指出，黃偉哲引用蔣經國所說的「買醋的錢不要拿來買醬油」，但看來不管孩子午餐裡加的是醬油還是醋，黃偉哲似乎都沒有承擔意願。魏汶萱也提醒黃偉哲，話不要只聽一半，蔣經國還有一句流傳更廣的名言是「今天不做，明天就會後悔」，與黃偉哲共勉。

