黃偉哲酸「營養午餐免費」是炫富 蔣萬安：這是我們的責任

台北市長蔣萬安日前宣布公私立國中小營養午餐免費，隨後不少縣市陸續跟進，同為六都的台南市長黃偉哲8日卻酸，財政狀況很好的縣市，難道一定要用這種方式來「炫富」嗎？已經到了「朱門酒肉臭，路有凍死骨」的階段了。對此，蔣萬安今（9）日表示，投資在下一代，就是投資台灣的未來，「所以這不是炫富，這是我們的責任」。

蔣萬安今出席北投區115年度市長與里長有約活動，被問及黃偉哲酸營養午餐免費政策是在炫富。蔣萬安回應，北市雖然是都會區，外界看到部分市民高所得，但同樣的台北也是全國物價和生活成本最高的城市，「所以大家看到光線亮麗的背後，其實是家長們精打細算的日常」。

蔣萬安強調，自己常說，投資在下一代，就是投資在孩子身上，就是投資台灣的未來，所以這不是炫富，這是我們的責任。

蔣萬安表示，中央和地方應該是夥伴關係，所以地方政府的意見，中央政府應該要聽進去。

