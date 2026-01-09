黃偉哲酸「營養午餐免費」炫富 蔣萬安：這是我們的責任

台北市長蔣萬安9日表示，投資下一代，就是投資台灣的未來，「這不是炫富，這是我們的責任」。（邱芊攝）

台北市長蔣萬安日前宣布公私立國中小營養午餐免費後，不少縣市相繼跟進，同為六都的台南市長黃偉哲8日卻開酸是「朱門酒肉臭，路有凍死骨」，北部縣市用這樣方式炫富，造成其他縣市困擾。對此，蔣萬安9日表示，投資下一代，就是投資台灣的未來，「這不是炫富，這是我們的責任」。

蔣萬安今出席北投區115年度市長與里長有約活動，被問及黃偉哲酸營養午餐免費政策是在炫富，他說北市雖然是都會區，外界看到部分市民高所得，但同樣的台北也是全國物價和生活成本最高的城市，「大家看到光線亮麗的背後，其實是家長們精打細算的日常」。

蔣萬安強調，自己常說，投資在下一代，就是投資在孩子身上，就是投資台灣的未來，所以這不是炫富，這是我們的責任。

面對新北市長侯友宜表示希望中央幫忙，同時呼籲中央應有統一性政策，避免縣市落差，卻遭行政院回應，無餘裕協助地方。對此，蔣萬安表示，地方政府的意見，中央政府應該要聽進去。

蔣萬安被問及侯友宜呼籲，中央應有統一性政策，避免縣市落差。結果行政院回應，現行財劃法削弱了中央財政，中央政府今年預計舉債新台幣3000億元，無餘裕協助地方，是否認為中央應該有統一的做法？蔣萬安表示，中央和地方應該是夥伴關係，所以地方政府的意見，中央政府應該要聽進去。

