黃偉哲電視行銷東山窯燒龍眼乾 1600公斤30分鐘銷售一空





佳節將近，甜香傳情。台南市長黃偉哲5日受邀出席電視購物直播節目，親自為台南在地特色農產──東山窯燒龍眼乾站台行銷。直播中產品一上架即獲消費者熱烈回響，6000包備貨總計超過1600公斤三十分鐘內銷售一空，充分展現民眾對台南農特產品質的高度信賴與支持。

黃偉哲表示，台南東山窯燒龍眼乾是本市極具代表性的傳統農產加工品，製作過程承載農民長時間的投入與世代相傳的工藝精神。龍眼生長於一年中最炎熱的時節，而柴燒焙灶更是在高溫與濃煙中進行，需歷經長時間日夜不斷火的低溫燻焙，才能成就獨特濃郁的煙燻香氣與層次風味，深受消費者喜愛，無論日常滋補或節慶送禮皆相當合適。

市府指出，東山地區擁有全台密度最高的柴燒焙灶，農民堅持以在地龍眼及龍眼木為燃料，採傳統土窯柴燒方式製作，從採收、清米、翻焙到分級包裝，每一道工序皆需細心控管，才能確保品質穩定、風味純正。東森集團長期秉持「挺農民、助在地」的理念，透過直播平台協助優質農產拓展全台通路，有效提升產品能見度。

台南東山因地理環境與氣候條件得宜，孕育出果肉厚實、甜度高、香氣濃郁的龍眼，經傳統柴燒焙製後，甜味更加醇厚、口感Q彈，是台南重要的特色農產之一，更獲得國內外專業職人與消費市場的高度肯定。

