即時中心／黃于庭報導

高雄燕巢知名景點「月世界」，因獨特自然景觀受到觀光客喜愛；不過近日卻傳遭非法濫倒廢棄物，現場「垃圾山」堆積數層樓高，總重量達數十噸，空氣瀰漫惡臭。高雄環保局獲報到場破袋檢查，發現爲台南等地區垃圾，並火速將環境清除復原。對此，台南市府也全面鎖定涉案者，痛斥「任何違法破壞者必將付出代價」。

針對月世界風景區遭棄置大量廢棄物，有關台南市的相關線索，市府環保局立即啟動最強力查辦程序，透過破袋檢查、清運車輛軌跡勾稽及監視器比對等多重證據鏈，迅速鎖定善化區某清除業者涉有重大嫌疑。

廣告 廣告

環保局嚴正表示，面對日益嚴峻的垃圾處理挑戰，市府始終以主動、積極態度因應，隨著城西焚化爐更新工程預計於明年上半年完工，處理量能將明顯提升；另也再次重申，對於環境犯罪零容忍，凡涉刑事或重大違規者，一律依法立即廢止清除許可，不留任何模糊空間。

17日接獲高雄市通報後，環保局立即派員前往支援查核，稽查人員全程戴上手套逐袋檢視垃圾內容，確認部分廢棄物產源指向善化區。經擴大調閱清除車輛行駛軌跡及監視器影像後，已鎖定特定清除業者，並已將完整證據移送地檢署偵辦，務求徹查到底。

快新聞／黃偉哲震怒！高雄月世界垃圾山「來自台南」 火速鎖定不法業者送辦

高雄月世界風景區遭棄置大量廢棄物，南市府全面鎖定涉案者，並警告業者「不要心存僥倖」。（圖／台南環保局提供）

對此，環保局長許仁澤指出，市府每年均針對本市清除機構展開全面稽查，持續建置車輛GPS勾稽監控系統，以即時掌握清運動態。2025年迄今已建置7處電子圍籬勾稽點，嚴防跨區棄置，加強道路攔檢，並列管27件車輛軌跡異常案件，「一旦查獲非法棄置或申報不實，將立即廢止清除許可證，絕不手軟」。

許仁澤也表示，自2023年迄今已計廢止17家，並再次警告業者「不要心存僥倖，市府守護環境的決心不容挑戰」，南市府將以最強勢、最果斷的執法力道守護環境，任何違法破壞者必將付出代價。

目前全台焚化爐陸續進入歲修與改建期，各縣市普遍面臨處理量能不足的壓力，許仁澤進一步說明，台南自2020年即超前啟動城西焚化爐更新工程，成為全台最早投入焚化爐更新的縣市，並同步規劃備援處理量能，目前進度已突破9成，完工後將大幅提升處理能力，優先處理本市垃圾，對提升整體垃圾處理能量助益甚大。

隨著觀光人口逐年增加，垃圾量亦同步成長，環保局強調，市府除透過促參方式加速城西更新爐興建，也持續強化垃圾強制分類稽查、推動廢棄物再利用及廚餘堆肥品牌化等措施，全面朝循環經濟與永續環境穩健前進。





原文出處：快新聞／黃偉哲震怒！高雄月世界垃圾山「來自台南」 火速鎖定不法業者送辦

更多民視新聞報導

全城迎接TWICE！7大地標「點藍燈」美翻 網狂喊羨慕：想入住高雄

中國駐日大使瞎喊：台人都反對高市早苗！日網嗆爆：台灣很友好

惡修財劃法釀大災難！中央財源慘遭掏空 明年恐得增債逾5000億

