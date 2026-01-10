黃偉哲震撼表態！現身挺「這人」參選高雄市長 盼南台灣攜手合作

即時中心／黃于庭報導

民進黨持續布局2026大選，高雄綠委賴瑞隆、林岱樺、許智傑、邱議瑩均有意爭取市長大位，黨內初選進入決戰時刻，各選將使出渾身解數，勤跑地方、舉辦造勢活動。對此，邱議瑩今（10）日公布選前之夜「團結高雄贏之夜」神秘嘉賓，特別邀請台南市長黃偉哲親臨現場助陣，展現南台灣城市攜手合作、共同前進的團結氣勢。

邱議瑩表示，自己與黃偉哲自1996年擔任國大代表時便結識，並與總統賴清德同一期，一路並肩奮鬥，至今已有30年的深厚情誼，也有長年的信任與默契。

邱議瑩強調，未來將全力接棒現任市長陳其邁，延續高雄改革與建設的成果，並與台南攜手打造產業共榮的大南方新未來。

民進黨高雄市長擬參選人、立委邱議瑩。（圖／邱議瑩國會辦公室提供）

此外，邱議瑩也感謝黃偉哲在選前關鍵時刻親自站台力挺，不只表達對她的支持，更象徵高雄與台南將延續緊密夥伴關係。她強調，未來將在既有基礎上穩健前行，帶領高雄走向下一個里程碑。

