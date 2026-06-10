黃偉哲頒獎表揚模範警察，追溯調高「勤務繁重及刑事加成」

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記者翁聖權／新營報導

市長黃偉哲六月十日下午至警察局主持一一五年警察節慶祝大會，頒獎表揚今年獲選的模範警察，宣布溯自今年三月一日起調高南市警察「勤務繁重加成」及「刑事加成」，向全體警察人員、協勤民力、警友及在背後默默付出的警寶眷表達敬意。

市警局指出，接受市長頒獎表揚的三位模範警察分別是刑大偵查佐洪毓倫、刑大分隊長王期典、永康分局偵查佐王彥澤。南警今年一至五月全般刑案破獲率，名列六都第一，攔阻詐騙金額達五億五千七百六十八萬餘元，取締毒駕六百九十件，防制成績優異。

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市府也持續深耕數位治理，串聯警政、金融及科技情資，建構嚴密之科技防詐網，除率先全國與中華郵政合力推動「ＡＴＭ口罩告警系統」，並於各金融機構及超商設置「無聲簡訊報案QR-CODE」，今年更擴展與中國信託商業銀行合作建置「ＡＩ智能防詐ＡＴＭ機台」六十九台。實施迄今，詐騙車手提領次數較去年同期下降九十七點八趴，成為防制車手提領之重要利器，展現守護市民財產安全之決心及能力。

黃偉哲慰勉及肯定警察維護治安、交通優異成果，全力支持溯自今年三月一日起調高本市警察「勤務繁重加成」及「刑事加成」，並提出以打詐、緝毒、取締毒駕、酒駕及提升社會韌性為目標，秉持「面對問題、解決問題」與「公開透明、數據導向」之原則，推動智慧警政治理，共同打造安全、宜居、幸福的城市環境。他強調市政府會傾力作為警察堅定的後盾，讓同仁無後顧之憂。