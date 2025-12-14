黃偉哲頒贈感謝狀 對丹娜絲所有救災夥伴致敬

台南市長黃偉哲親自頒贈感謝狀，對丹娜絲所有救災夥伴致敬。（市府提供）

記者翁聖權／新營報導

台南市政府十四日在新營文化中心舉辦「台南丹娜絲風災感恩會」，向協助災區重建的兩百四十個公私部門團隊致謝。典禮在南瀛室內樂團溫暖悠揚的樂聲中揭開序幕，象徵風雨過後的希望與重生，市長黃偉哲親自頒贈感謝狀，對所有救災夥伴致敬。總統賴清德也蒞臨現場，表達對公私救災團體的肯定。

賴清德致詞表示，風災雖無情，但人民的情誼比風雨更堅韌。丹娜絲風災重創雲嘉南地區之際，來自各地的公私部門人員不分你我、日夜投入搶修與復建工作，展現台灣最珍貴的互助精神，讓受災家戶能夠儘快恢復正常生活，令人深受感動與敬佩。

黃偉哲指出，今年七月丹娜絲風災重創台南溪北及沿海鹽分地帶，造成多處公共設施與民宅受損。災後第一時間，行政院與市府迅速整合中央與地方能量，全力投入搶修、安置與復原工作。舉辦感恩會就是要向所有在最關鍵時刻伸出援手、共同守護台南家園的救災夥伴，致上最誠摯的謝意。

黃偉哲向高雄市、屏東縣、台中市、新北市、桃園市、宜蘭縣及台北市等地方環保局，國軍後備指揮部、台電、台灣自來水公司、無償修繕工程團隊、農漁民組織、社福與宗教團體、民間搜救隊、企業捐助者與善心人士逐一頒贈感謝狀與感謝禮，感謝各界在最關鍵的時刻伸出援手，成為災民最堅強的依靠。