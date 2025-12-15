黃偉哲領軍 奪國發會政府服務雙獎 台南服務再獲肯定

行政院副院長鄭麗君今日頒發國發會第8屆「政府服務獎」，台南市政府從144個參獎機關脫穎而出，由交通局和民政局獲頒2項大獎，彰顯市府在數位治理及人本服務的雙軌實力。 圖：台南市政府提供

[Newtalk新聞] 行政院副院長鄭麗君今(15)日頒發國發會第8屆「政府服務獎」，台南市政府從144個參獎機關脫穎而出，由交通局和民政局獲頒2項大獎，彰顯市府在數位治理及人本服務的雙軌實力；台南市長黃偉哲感謝中央對台南市府團隊的肯定，並勉勵各機關持續秉持「以民為本」的初衷，從在地需求出發，以務實態度實現更有感的公共服務。

台南市政府副秘書長徐健麟今日率隊北上領獎，並代表黃偉哲市長表示，市府團隊以跨域創新思維，推動貼近民需的便民措施，透過政府服務獎機制不斷自我檢視與精進。此次獲獎，展現市府創新治理成果，也激勵團隊持續以行動回應市民期待。

研考會表示，台南市政府在第8屆「政府服務獎」共有2個機關獲獎，其中交通局以「救護優先 智慧暢行」專案，首創「點對點模組控制」技術，將車路聯網導入智慧號誌控制，降低用路人行車風險，爭取傷病患黃金搶救時間，更是救護人員行車安全的貼心利器，獲得「數位創新加值」獎項肯定。

另外，民政局推動「眾神之都的氣質轉型─優質廟會‧市民共好」，首創廟會輔導SOP，促成百餘宮廟簽署自律公約，並推動環保三部曲，及宮廟博物館、雙語友善與文創推廣等，讓宗教文化兼顧信仰與生活，展現臺南特色的創新治理，獲得「社會創新共融」殊榮。

研考會主委王效文表示，市府將持續輔導各機關創造前瞻服務，善用公私協力與在地資源，讓「便民」落實於市民日常，成為可供借鏡的全國標竿，讓好的政策能在城市每個角落被實踐與看見。

