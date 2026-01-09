黃偉哲髮夾彎 免費營養午餐 罵完蔣萬安炫富秒跟進

台北市長蔣萬安日前宣布中小學9月起營養午餐免費，台南市長黃偉哲狂批台北市此舉為炫富，引發南部痛苦；蔣萬安回應投資在下一代身上，就是投資台灣的未來，「這不是炫富是我們的責任」。事實上全台22縣市中，實施全面免費者包含彰化、宜蘭、澎湖等大眾印象中財政較不富裕的縣市，其中澎湖縣長陳光復為民進黨籍。黃偉哲嗆台北只差沒用金子鋪路，甚至質疑是「政策買票」；未料9日下午馬上髮夾彎，宣布自9月起台南國中小實施營養午餐全面免費；台北吃個營養午餐叫炫富，台南吃飯是「財政雖緊，責任難卸」，雙標黨再次展露無遺。

廣告 廣告

若照黃偉哲的理解，地方政府照顧孩子是「炫富」，同理中央的育兒補助、文化幣，難道也都是「炫富」？台南這幾年從山上到海邊被光電板搞得烏煙瘴氣，黃偉哲不去省思如何維持都市景觀，任內從經發局前局長陳凱凌、研考會前主委蒙志成，到最近消防局前局長李明峯，各個因官商勾結，涉貪遭收押起訴，黃偉哲對於官簽敗壞裝聾作啞，現在卻對台北市政府照顧孩童的福利政策開嗆，讓外界忍不住懷疑此人心中在乎人民福祉嗎？

蔣萬安表示每年免費營養午餐預算約20多億元、可讓18萬名學子受惠，「營養午餐不該只是一頓飯，而是教育平權的重要一環」，身為三寶爸的蔣萬安不希望任何一個孩子，因為家庭經濟條件不同，而在餐桌上感受到差異與標籤。這也可以看出身為地方父母官在預算考量上的權重與溫柔。

施政無方的黃偉哲卻大酸，新版財政收支劃分法上路後，台南的財源分配更加不利，「朱門酒肉臭、路有凍死屍」，台北市揮霍造成其他縣市的痛苦；黃偉哲發言讓人發現他不只施政不行，邏輯思辨也大有問題，台北市政府是給孩子吃鮑魚、魚翅還是松露？然後台南市涉貪官員可是一身酒氣財色，黃偉哲聞不到自家門前的酒肉臭，竟然管到台北市教育平權的政策。

不過才短短一日，善於髮夾彎的民進黨眼看民意不挺，黃偉哲馬上舉行記者會，宣布從115學年開始全面補助國中小學生營養午餐費用。黃偉哲表示主要是雲林縣長張麗善用緊急聲明的方式宣布跟進營養午餐免費，就知道事件已偏離公共政策的討論，而是打開政治上的潘朵拉的盒子：黃偉哲不敢說出口的是財政更困難的雲林縣都勇於承擔此政策，身為六都的台南市還好意思喊沒錢嗎？是真的阮囊羞澀，還是把民脂民膏糟蹋到看不到的地方。

最先推動免費營養午餐的桃園市長張善政說，站在孩子面前，政治可以退後一點，「連孩子中餐都不願意分擔，談什麼照顧下一代」。台南市這幾年光電板弊案層出不窮，黃偉哲肅貪無能，竟連照顧孩子都要當成政治操作，一個只懂短期政治算計的政客，最後終究只會留下臭名罷了。

更多品觀點報導

館長陳之漢直播涉恐嚇總統 檢方認定逾越言論自由界線

當孩子的營養午餐變成政治角力的籌碼

