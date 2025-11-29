黃偉哲點亮民治市民廣場耶誕樹 與市民共享溫馨節慶氣氛

記者游宜橙/台南報導

《2025幸福台南．耶誕點燈》今(29)日在民治市民廣場熱鬧登場，活動除有豐富文創市集及親子DIY、小小波麗士、北極熊遊樂氣墊等攤位，並邀請金鐘獎主持人陳凱倫及新光之星謝聖凱、軍中情人周子寒及新營囝仔音樂鬼才鄭進一等藝人精彩演出，吸引眾多民眾前來參與。台南市長黃偉哲更於晚間親臨會場，帶領現場貴賓一同點亮耶誕樹，為活動掀起最高潮，也宣告耶誕節即將來臨！



市長黃偉哲表示，新營耶誕點燈活動舉辦至今已多年，希望透過活動把歡樂帶給市民，讓不論是大朋友、小朋友們，都能在溫馨節慶中共享美好時光。他也提到耶誕節過後緊接著就是跨年，並將迎來農曆新年，整個都是充滿節慶氣氛的時期，他祝賀所有市民在新的一年都有新的發展，平安順心、喜樂滿滿。

今日活動由新營活泉教會的耶誕敬拜開場，緊接著有萬是幼兒園的可愛舞蹈演出，以及育德工業家事職業學校的勁歌熱舞、右武衛兒童合唱團的純淨演唱，而舞台區節目音樂盛宴則由新光之星謝聖凱帶來〈叫阮的名〉、〈愛人啊〉、〈我是一隻小小鳥〉運轉人生〉等歌曲的精彩演唱；接著忠政里歌唱比賽冠軍蔡幸妙演唱〈鳳求凰〉、〈純情花及〈尚水的愛〉；軍中情人周子寒也乘著民歌的列車，特地為觀眾獻唱〈吻和淚〉、〈恰似你的溫柔〉、〈微風往事〉及〈信主的價值〉等歌曲。

此外，還有台南新營囝仔鄭進一，音樂界的創作鬼才，演唱招牌創作金曲〈胭脂馬拄著關老爺〉、〈家後〉、〈故鄉〉、〈愛情過路人〉及〈今夜我想喝醉〉，曲曲膾炙人口，為活動劃下精彩美麗時光。

廣告 廣告



秘書處指出，今日活動安排警察局的小小警察體驗及哈雷機車展示活動，希望透過寓教於樂的方式，讓市民朋友深入了解反詐騙、婦幼安全與交通安全的重要性，提醒大家要有警覺性並謹慎查證，而消防局也透過政令宣導，提供市民了解消防相關知識，以及南瀛親子館的耶誕小物DIY則為親子互動加溫，使民治夜晚溫馨美好，充滿笑聲與歡樂。

今日點燈儀式包含立委林俊憲、賴惠員，市議員蔡育輝、王宣貿、李宗翰等貴賓出席，各議員服務處代表也到場共襄盛舉。