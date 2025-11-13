黃偉哲：參觀岸內片場 不干擾拍片

岸內影視基地不干擾拍片下，市長黃偉哲表示，開放民眾參觀。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

還記得台北中影文化城嗎？將拍片現場成為觀光休憩處。議員王宣貿關心岸內影視基地何時開放及未來願景。市長黃偉哲表示，基地甫起步，未來還有許多發展空間與可塑性，期盼在不干擾劇組拍攝工作前提下，開放民眾入內參觀，讓民眾感受到拍片現場魅力。

黃偉哲指出，環球影城或國內外許多知名影城，原本就是拍片場景，仍能兼顧美學、觀影體驗與觀光需求，讓民眾滿足對作品好奇心，市府未來將加強向中央爭取更完備建設，吸引更多劇組進駐拍攝，並盼能在不拍戲空檔區域，開放民眾入內參觀，促進文化與地方觀光發展。

文化局表示，岸內影視基地定位以「發展影視產業製片機能」為主，推廣「影視體驗」為輔，開發土地面積十公頃，包含時代場景、影視製作、影視體驗休閒服務區三大區。目前累計協拍攝三十四部影視作品，原則不對外開放，會依劇組行銷需求、拍攝空檔及工程進度，適時規劃短期開放參觀活動。基地預計一一八年正式營運。

王宣貿指岸內影視基地因管制，民眾不得其門而入，即使市府投入數億元建設，民眾也無感，要求仿照國外影城模式，逐步開發。