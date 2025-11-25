黃偉哲：台南、土浦兩市關係堅定永續

▲黃偉哲將土浦街的道路命名公文送給土浦市長安藤真理子。（圖／南市府提供）

[NOWnews今日新聞] 台南市與日本茨城縣土浦市在112年4月締盟，雙方維持緊密交流互動，今年初土浦市長安藤真理子來訪台南時，獲知市長黃偉哲將歸仁區的一條新設道路命名為土浦街時，大表驚喜與感動。而為了響應台南市的友誼之舉、彰顯兩市友好情誼，該市日前也宣布將該市重要景點霞浦總合公園週邊一條長達兩公里的道路命名為「台南通」，並在22日舉辦命名儀式，我國駐日代表處副代表蔡明耀獲邀出席，代表接受象徵兩市友好的道路命名證書與路標複製品。

▲駐日代表處副代表蔡明耀蔡表(右)接受土浦「台南通」的複製路標。（圖／南市府提供）

黃偉哲對土浦市命名台南通一事表達感謝並表示，台南近期陸續以國際締盟城市之名進行市區道路的命名，不僅是為了紀念跟這些城市間跨越國界的深厚情誼，更期盼希望透過道路本身具象、永久的特性，來象徵雙方關係的堅定永續。此外，路牌、地圖、GPS導航上所顯示的締盟城市路名，也能提升市民跟旅客對於台南締盟城市的認識，增進跨文化的認同與理解，讓台南成為一個更加開放與國際化的城市，很高興自己的理念也獲得土浦市長的認同與響應。

▲土浦市日前宣布將該市重要景點霞浦總合公園週邊一條長達兩公里的道路命名為「台南通」／南市府提供）

黃偉哲也提到，台南跟土浦都具有豐富的觀光資源，未來也將鼓勵台南市民多造訪土浦，到當地的台南通看看，與此同時，也歡迎土浦市民踴躍來到台南觀光，土浦街就在台南高鐵站附近，更能在台南吃美食、賞美景。

土浦市長安藤真理子在命名儀式上提到，兩市112年締盟之後，曾到多次台南現地視察，期盼能推動兩市在農業與觀光上的合作，而為了呼應台南市將新設道路命名為「土浦街」，土浦市也選擇將當地道路命名為「台南通」，希望藉此深化跟台南的友好關係。

土浦市位於茨城縣南部，鄰近日本第二大湖霞浦湖，自古即為水陸交通要道，保存江戶時代觀光文化資產。該市為日本國家級自行車道「筑波霞浦林林自行車道」據點、日本第一蓮藕產地，此外「土浦煙火大會」亦是日本三大煙火大會。

