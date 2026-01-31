黃偉哲「快閃外交」 驚喜現身日本福岡台灣祭現場

南部中心／綜合報導’

台南市長黃偉哲再度發揮他的快閃外交，31日驚喜現身在日本福岡的台灣祭現場，今年福岡的台灣祭，以台南作為主題，現場不少專屬台南的美食攤位，包括蝦仁飯、肉燥飯、台南擔擔麵等，黃偉哲現場發送台南芒果冰及農產加工品給大家試吃，沒幾分鐘就被拿光光。

拿著已經切好、裝杯的台南芒果冰及水果，贈送給在場的日本友人，台南市長黃偉哲，31日快閃日本福岡，參加位在天神商圈的台灣祭活動，台南市長黃偉哲說，「今天我們有一些農產加工品，可以分享給大家，也歡迎大家來到我們福岡台灣祭，能夠走一走逛一逛，這個吃很好吃的水果，而且現場也有航空公司的攤位，也可以有這個非常實惠的機票，可以提供給大家。」

不只送芒果冰，還送各種台南的農漁加工品的試吃品給日本的民眾一起分享，上千份不到幾分鐘就發光光，這次福岡的台灣祭，以台南為策展主題，不但有台南最知名的蝦仁飯、連肉燥飯上面也加上了台南的虱目魚酥，要把最正宗的台南口味，帶到日本給大家品嘗，現場的攤商，更是特地從台南到福岡參加，現場還有台南普濟殿的燈籠，更有濃濃的年味，活動將一路舉辦到2月23日，不僅要讓日本的民眾吃到台南美食，也要讓大家更認識台南的文化特色。

