黃偉哲：新版財劃法讓各縣市財力級次洗牌

（中央社記者張榮祥台南8日電）因應新版財政收支劃分法修正，新版地方政府財力級次表出爐，台南市長黃偉哲今天表示，立法院通過新版財劃法完全無視區域平衡，造成「北富南貧」，是各縣市財力級次洗牌原因。

黃偉哲今天發布新聞稿表示，立法院藍白兩黨非理性強行通過不公平新版財劃法，是各縣市財力級次洗牌原因，南投、雲林、嘉義市及台東應把狂轟中央力氣轉向藍白立委。

黃偉哲說，新版財劃法不僅讓特定財政優渥縣市大撒幣，更將導致中央面對極端氣候災難時「無糧可救」，嚴重威脅國家安全。

黃偉哲表示，新版財劃法要求中央多釋出新台幣數千億元給地方，導致中央財源大失血，中央救災庫銀被掏空，原本應由中央統籌調度補助與救災款項被分配到地方，無疑是在拿災民生命財產安全開玩笑。

黃偉哲說明，新版財劃法台北市多拿了416億元，得以推動「生生喝鮮奶」及「公私立國中小營養午餐全面免費且不排富」等政策，中南部縣市卻在愁修路的錢在哪裡，簡直是「朱門酒肉臭，路有凍死骨」寫照。

面對台南市財力級次降級，黃偉哲說，這不是財政惡化，而是中央緩解新版財劃法不公而進行重新計算。事實上台南財政紀律佳，7年來已減債逾205億元，但因新版財劃法分配不均，中央透過調降財力級次，讓台南在重大建設減少地方配合款負擔、拿到更多中央補助。

根據新版財力級次表，第1級包括台北市、新竹縣、新竹市、台東縣；第2級有新北市、金門縣、花蓮縣；第3級是桃園市、台中市、南投縣、宜蘭縣；第4級為高雄市、苗栗縣、嘉義市、基隆市、嘉義縣、雲林縣；第5級包括台南市、彰化縣、澎湖縣、屏東縣、連江縣。（編輯：陳仁華）1150108