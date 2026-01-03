黃偉哲：未來防災重點在於「人」的安全

（中央社記者張榮祥台南3日電）去年丹娜絲颱風及豪雨重創台南，台南市長黃偉哲日前主持災害防救專家諮詢委員會表示，未來防災重點在於「人」的安全，如何讓居民願意配合撤離，且在收容所獲得妥善照顧。

台南市政府今天發布新聞稿指出，市府去年12月31日召開災害防救專家諮詢委員會，以「疏散撤離與避難收容之精進作為」為核心議題，深入剖析「丹娜絲颱風及0728豪雨」期間複合式災害。

黃偉哲說，面對先天地理環境挑戰及氣候變遷風險，防災不能只依賴工程手段，更需強化軟體應變，同時考驗市府跨局處協調力；未來防災重點在於「人」的安全，將是市府持續精進方向。

廣告 廣告

多名專家則在會中提出「強化電力韌性，建置微電網」、「落實風險溝通，建立合理期待」、「以『生活圈』思維規劃避難」等建議，以提升大規模災害的電力韌性，降低災時民怨，讓市民災時憑直覺迅速辨識撤離正確去向。

市府表示，將依專家建議優化疏散撤離機制，加強橫向溝通，確保災害發生第一時間，以最有效率方式守護市民生命財產安全。（編輯：黃世雅）1150103