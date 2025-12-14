黃偉哲：林俊憲是延續賴清德理念人選 打造善化成中台南副都心

立法委員林俊憲今日舉辦「善化、安定後援會成立大會」，現場湧入超過3,000名支持者。 圖：林俊憲服務處提供

[Newtalk新聞] 立法委員林俊憲今（14）日舉辦「善化、安定後援會成立大會」，現場湧入超過3,000名支持者，台南市長黃偉哲也現身力挺，副議長林志展、李宗翰、王宣貿、陳秋宏、謝舒凡、余柷青、蔡麗青、邱昭勝、楊中成、朱正軒、黃肇輝、沈震東、周嘉韋、蔡筱薇、李宗霖、林依婷、鄭佳欣、郭鴻儀、施余興望等議員及多位在地里長也都到場給予支持，現場氣氛熱絡。

黃偉哲表示，林俊憲在國會的表現有目共睹，許多市府的經費都靠著他在立法院來爭取。此外黃偉哲也特別提出，只有林俊憲有能力延續賴清德的理念，呼籲鄉親朋友在市長初選民調期間，一定要排除私事，在家為林俊憲顧電話。

補教名師呂捷指出，2026台南市長選舉，是一場民主保衛戰，更可能影響到2028總統大選，面對藍白介選情況嚴重，民進黨要更團結，而林俊憲就是最好的人選，大家一定要全力支持。

林俊憲致詞時暢談他對善化未來發展的完整藍圖，強調善化位處台南正中心，是台南最關鍵的戰略腹地之一，未來將以「中台南副都心」為目標，全方位推動交通、產業與生活建設。

林俊憲指出，善化從農業重鎮一路走來，兼具深厚人文底蘊與產業轉型潛力，如今隨著南科持續擴張，善化正站在城市發展的關鍵轉折點，而「交通建設」正是帶動整體升級的第一步。

除了爭取打造善化LM陽光電城停車場外，針對善化車站日益增加的通勤需求，林俊憲表示，善化火車站使用量已是台南市區外名列前茅，他與立委郭國文共同爭取3,600萬元規劃經費，並進一步追加至15億元推動站體擴建，同時也規劃鐵路立體化，提出「台鐵善化站與捷運深綠線共構及周邊開發」構想，讓善化成為未來軌道經濟的重要節點。

面對南科外溢人口與車流快速成長，林俊憲也成功爭取38億元，推動烏橋中路跨曾文溪大橋工程，未來善化到南科僅需15分鐘，將大幅紓解交通壓力，同時他也推動連外拓寬與新闢道路工程，強化溪北、善化與南科之間的交通網絡，期盼吸引更多南科人才在善化定居。

林俊憲強調，城市發展不能只有交通，更要讓市民「住得安心、過得便利」。未來將持續推動公園綠地、運動空間與通學環境改善，打造宜居生活圈；在人本政策方面，將全面加碼托育與幼教支持，推動托嬰、保母補助、公共化幼兒園減負擔，並設置夜托、臨托服務，同時推動青年婚育宅與社會住宅，讓年輕人能在善化成家立業。

在高齡照顧與醫療方面，林俊憲表示，將持續推動老人健保補助、重陽禮金、敬老卡計程車補貼與免費帶狀疱疹疫苗，並擴增社區共餐據點；同時全力爭取設置南科區域級醫院，導入智慧醫療，串聯基層診所與長照資源，讓鄉親能獲得完整醫療照護。

林俊憲強調，善化同時擁有嘉南平原的土地優勢與南科科技廊帶的產業動能，是台南最具潛力的未來城市，「善化不只是台南的中心，更是台南的未來」，他將持續爭取資源，讓善化朝向宜居、宜業、宜學、宜老的理想城市穩健前進。

