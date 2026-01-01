黃偉哲:財劃法恐衝擊市政建設

市長黃偉哲率領團隊參加一一五年元旦升旗，許多市民熱情參與。(記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

迎接新的一年，台南市政府一日舉辦一一五年元旦升旗典禮，市長黃偉哲率領團隊，一早先至新營區，再至安平區，與市民一起升旗；天氣雖偏冷，然許多人不畏寒冷，踴躍參與。黃偉哲表示，去年台南歷經地震、風災、豪雨衝擊，然各界投入，讓城市在最短時間內恢復正常運作，並持續向前、凝聚向心力。

即使一早氣溫偏低，還是有許多人自動自發前來，有人攜家帶眷、有人帶著毛小孩，還有家長每年帶著孩子前來，並邀市長合影，以此見證孩子的成長，還有小朋友裝扮成小小憲兵，模樣可愛。活動也邀請永仁高中舞蹈班學子展演，充滿活力與熱情，為新年注入朝氣。

黃偉哲指出，面對天災挑戰，市政建設仍穩健前行，道路、治水、特色公園、社宅等民生建設穩健推動，亞太棒球村也已完工，預計三月迎來職棒賽事，高科技產業與國際大廠持續投資台南，市府也做好行政配套，營造台南良好投資環境和展示發展潛力。

立院法通過，直轄市可設置第三副市長，是否有口袋人選？黃偉哲回應，一個人的力量有限，會「再想想」，直言目前最大挑戰，仍是財劃法對整體城市資源與建設所帶來的衝擊，中央補助不僅來得少也來得慢，影響金額高達三十億元，對地方建設和市民生活衝擊甚鉅，且中央政府今年度總預算尚未通過，即使順利過關，也可能已是四、五月，部分凍結預算甚至要到年中或下半年才能解凍，勢必嚴重延宕地方建設進度；他舉水利建設為例，應在旱季提前施工，雨季發揮成效，預算延遲將錯失關鍵時機，影響防災和市民安全。

新的一年開始，黃偉哲說，面對詭譎多變的國際局勢，相信在總統賴清德帶領下，國家整體外交與施政方向將朝向安定發展。