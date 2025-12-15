黃偉哲：跨年演唱會韓團STAYC首來台
[NOWnews今日新聞] 台南聖誕跨年演唱會卡司終於全數公布！台南市長黃偉哲今（15）日揭曉「2026台南好young」跨年活動第二波卡司，包括被韓媒譽為「全員VOCAL、全員CENTER、全員VISUAL」的全能型偶像 STAYC，首度來台跨年即選擇台南登台；重量級搖滾天團「八三夭」；以〈不是因為天氣晴朗才愛你〉廣受歡迎的樂團「理想混蛋」；金獎歌姬「9m88」今年唯一一場跨年演出。
還有金曲樂團「麋先生」、金鐘獎主持人炎亞綸，以及一舉奪下金曲獎最佳台語女歌手等三項大獎的李竺芯，還有韓國新人男團 ALL(H)OURS、香港新生代男星魏浚笙，都確定登上台南跨年舞台，並宣布以歌唱、時尚、主持與演戲見長的日本全能藝人鈴木愛理，也將擔任跨年表演嘉賓。集結多元世代與頂尖實力，勢必再掀跨年熱潮。
黃偉哲今天公布最終表演卡司，整體參演名單橫跨國內外，皆為實力派藝人，屢獲獎項肯定，並在社群平台擁有亮眼人氣。其中，韓國新人男團 ALL(H)OURS 今年曾協助行銷台南芒果，與市長黃偉哲結緣，因此特別邀請舞力與活力兼具的他們來台南跨年演出。
黃偉哲表示，這次活動集結來自台灣及韓國、日本、香港等地的高人氣卡司，在有限經費下打造高規格演出，提供市民與遊客優質的視聽饗宴，誠摯邀請全國民眾來台南迎接新年並深度旅遊。
記者會現場邀請到台南女兒李竺芯出席，她不僅榮獲金曲獎最佳台語女歌手等三項大獎，亦曾受邀於總統就職國宴及金馬獎頒獎典禮獻唱，是台南之光。也首度公開即將重新編曲發行的歌曲〈巷仔內的台南〉，希望透過音樂呈現台南獨特韻味，邀請更多朋友親身走進台南感受這座城市的魅力。
今天公布的演出卡司中包含唱跳實力驚人的韓國新生代女團STAYC，逆天顏值與堅強實力被韓媒譽為「全能型」愛豆，今年4月啟動全新世界巡演會，這次更把首度來台跨年獻給台南，請各地的SWITH（粉絲名）千萬不要錯過這場充滿活力與互動的音樂盛宴。
來自日本的鈴木愛理以清新甜美的形象與穩健的唱功深受粉絲喜愛。早年以國民女團 ℃-ute 及 Buono! 成員身分出道，累積豐富的舞台與演唱經驗，在日本樂壇擁有超高度知名度。2018年展開個人音樂活動後，鈴木愛理持續推出多首膾炙人口的作品，展現更成熟多元的音樂風格，並活躍於戲劇、綜藝與時尚領域，成為新世代全方位藝人的代表之一。
「台南好young」耶誕跨年系列3場親子場已於上周六全部完成，接下來是3場精采絕倫的演唱會陸續登場，分別是12月20日「搖滾耶誕演唱會」、27日「南瀛草地音樂會」及壓軸的31日「跨年晚會」，保證節目卡司與內容精彩、驚喜連連，歡迎大家提前規劃遊程，一起在台南迎接新年。
南市府除萬分感謝各企業主、贊助商的熱情協助，使得市府能在有限經費，盡情與市民一起造夢外，也提醒民眾，看演唱會也別忘了「2025臺南購物節」抽獎活動熱烈進行中，只要消費滿50元就可以抽價值百萬元的Toyota全電動車大獎，活動至明（2026）年3月1日，消費地點涵蓋市場、夜市、地方商圈及新化年貨大街等多元場域，獎項包含百萬名車、3C家電、飯店住宿券等多項好禮，其中現金獎全面升級，每月抽出現金8萬元，壓軸再加碼抽出現金88萬元！
