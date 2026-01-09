黃偉哲「轉向」宣布台南營養午餐免費 蔣萬安前幕僚：別凡事從選舉算計出發

照片來源：AI生成示意圖

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

台北市長蔣萬安日前宣布國中小營養午餐免費後，全台多個縣市政府也決定推動。台南市長黃偉哲8日才痛批台北市免費政策是「炫富」，今（9）日上午更引前總統蔣經國名言批評蔣萬安「政策買票」。面對全台縣市接連「上車」的政治壓力，台南市營養午餐政策出現重大反轉，黃偉哲下午召開記者會，正式宣布台南也將實施國中小營養午餐免費。

在宣布跟進前，黃偉哲立場強硬，他上午受訪時，特別引述蔣萬安祖父、已故總統蔣經國曾說「買醋的錢不要拿來買醬油」，並質疑「政策買票」嫌疑，甚至酸蔣萬安「不聽祖父的話」。

然而，黃偉哲下午卻轉向舉行記者會宣布全市自115學年度起，今年9月1日起公立國中小學營養午餐將全面免費。只是他仍強調，這個議題已經政治化，而不是公共政策討論，掀開「政治潘朵拉的盒子」，現在已經政治化，很難做到不讓外界誤解。

對此，國民黨新北市議員擬參選人、蔣萬安前幕僚何元楷揶揄：「下午的黃偉哲，打臉上午的黃偉哲。」上午罵完蔣萬安，下午馬上要跟進，黃偉哲真是把大家搞得好亂，早知道要跟進，為什麼還要亂罵蔣萬安？

何元楷說明，自從蔣萬安推出「生生喝鮮奶」到「國中小營養午餐免費」，蔣推出的一連串政策，核心就是減輕家長負擔、照顧孩子成長、讓市民真正有感；這些政策不只回應民生需求，也實際改善家庭壓力，照顧孩子、投資下一代。

當蔣萬安推出這些政策後，不少縣市紛紛表態跟進，何元楷指出，顯示這些作為確實符合多數家長與社會的期待；高雄市長陳其邁第一時間表示支持並評估跟進；民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧也公開表態支持。他質疑，依照黃偉哲的邏輯，難道這些人通通都是在「買票」？

何元楷痛斥，說穿了，黃偉哲一開始就見不得蔣萬安做對的事，為了反對而反對，只因政策是蔣萬安提出，就急著貼標籤、扣帽子，把德政硬拗成買票，黃偉哲這樣胡亂貼政治標籤，可見心中滿是政治算計，沒有人民。

「公共政策應該回到『對人民好不好』的本質，而不是凡事從選舉算計出發。」何元楷強調，如果一項政策能讓人民有感，減輕人民負擔，那就是德政。他提醒黃偉哲，下次真的不要再逞口舌之快，凡事應該以人民為優先思考，不要第一時間為了反而反，不然黃偉哲的臉又要被自己打腫。

照片來源：AI生成示意圖

【文章轉載請註明出處】