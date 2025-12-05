黃偉晉公開跨年計畫！談陳零九超激動：大家都是成年人

黃偉晉談好友陳零九情緒激動。（圖／記者沈芳宇攝）





藝人黃偉晉今（5）日出席義大利香氛品牌台北首店開幕記者會，大方公開年底計劃，而「五堅情」團員陳零九捲入閃兵後演藝工作仍停工中，被問及是否有關心對方，黃偉晉激動表示：「我每個月都要關心他是不是？」，笑說自己不會像「老媽子」一樣三餐問候。

談及好友陳零九，黃偉晉表示：「我覺得大家都是成年人了，有關心過就好」，他也提及邱鋒澤及小賴私底下比較常遇到陳零九，「他們也會跟我說零九最近過得怎麼樣，但是因為我最近也很忙，在家也很宅玩遊戲」，因此沒有跟陳零九見面。

黃偉晉透露近期沒有與陳零九碰面。（圖／記者沈芳宇攝）

至於陳零九先前發文心情疑似不太好，黃偉晉則說自己屬於默默關注型，比較不會去問候，「我覺得一定會有很多人關心他，如果今天是我發生事情，一直有人來問我，我也會想要有自己的空間」，認為他應該會想要自己安靜休息，並強調已經有關心過對方，不會再照三餐一直關心，還隔空喊話「是不是零九？」

黃偉晉也公開年底計劃表示，目前確定有接一場跨年演出，但還不知道能不能透露，至於尾牙部分，他坦言因為自己一段時間沒有出新歌，所以商演工作很少，尾牙也沒有安排，聖誕節則計劃跟節目一起度過，「我交換節目的扣打，都在上班的時候會玩掉」。

談及明年新作品的計劃，黃偉晉表示，「我自己的作品都是不要碰到五堅情的人最好，團體音樂類型已經有做一陣子，回到個人我就想要做自己比較喜歡的風格」，因此這次也沒有找團員合作，不過為了能夠帶給歌迷好的作品，他也透露，原先預定明年春天的發行計劃可能會延後，希望能將最好的一面呈現給歌迷。



