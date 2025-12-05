黃偉晉出新作品「拒絕五堅情幫忙」 堅持品質「好歌最重要」

黃偉晉出席香氛生活品牌活動。潘佳琪攝

源自義大利的生活美樂品牌今年看準台灣市場對香氛與生活儀式感的重視，正式創立台北首店。為迎接開幕，品牌今（5日）特別邀請質感系全方位藝人——黃偉晉親臨現場擔任開幕嘉賣，他在現場進行剪綵儀式，並分享近況。

近期黃偉晉忙於節目《明星製作公司》拍攝，直言：「煩死了！」因為每次都要擔任不同職位，這次是企畫，下次可能是擔任導演，常常回家後還睡不著，一直在想還有什麼細節要處理，6位主持回家後若突然有想法，也會即時在群組討論。即將迎接聖誕節與跨年，黃偉晉分享，聖誕節應該還是在工作，至於跨年的部分還不能公開，僅透露今年solo演出，且不用趕場，「非常鬆」！

黃偉晉預計明天推出新作品。潘佳琪攝

另外，「五堅情」休團中，加上黃偉晉目前個人作品尚未推出，透露接下的商演很少，尾牙也不多。不過，新歌、新專輯都在籌備中，收歌的數量有慢慢疊起來，原預計明年春天推出，但是來不及。另外，黃偉晉也有關心陳零九發文及近況，但不會照三餐關心同一個人100次，激動喊道：「他都幾歲了，我都幾歲了，是國中生是不是？」接著逗趣對著鏡頭問候：「是不是？零九。」

黃偉晉對自己的作品有所堅持，沒有向陳零九邀歌，認為個人作品風格跟五堅情團體的風格有所區別，他說：「我自己的作品就是我不要碰到五堅情的人最好，我不要crossover，就是走開、走開，全部都給我走開，因為我就覺得團體的音樂類型已經做一陣子了，所以回到個人的時候，我就想要是做自己比較喜歡的風格。」如果團員們熱情主動，黃偉晉就會說：「不要，我說不要，拜託不要，我不要你們幫我寫歌寫詞，謝謝，我們都是很直接的啦，因為他們也知道我喜歡的調調不是五堅情的調調這樣子。」原本預計新作品明年春天推出，但目前狀況來不及，不過他不趕時間，覺得收到好歌比較重要。



