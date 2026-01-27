黃偉晉實境秀遭黑衣人突襲 「用臉接道具」翻滾慘摔

黃偉晉（中）剛加入，但表現亮眼。（圖／翻攝自LINE TV）

全台首創沉浸式兼具戲劇推理實境節目《百分之一相對論》，最新一集播出正式進入第二單元《歡迎來到黎明別館》，全新探員黃偉晉也正式加入時空調查局，成為隊伍中的一大戰力及亮點，因此被大家寄與厚望，緊張的表示：「你們不要把重擔都放在我身上喔」

潘君侖用劍玉帶領夥伴過關。（圖／翻攝自映底子國際傳媒股份有限公司）

黃偉晉在節目剛開始時，因為數名黑衣家僕突然出現嚇壞眾探員們，在一陣慌亂當中偉晉用臉直接「迎接」道具，撞到整個人在地板上打滾，讓黃偉晉又氣又好笑，不少網友也擔心他因此受傷，紛紛送上關心。回想起當下過程，黃偉晉也在直播當中分享：「還好我沒有跌得很慘，不然應該是會脫皮」被問到哪一位NPC出現時最驚訝，黃偉晉表示：「喜翔哥！因為以往只能在電影當中看到他，沒有想到會出現在我眼前，而且他的氣場真的好強大！」

廣告 廣告

宋偉恩克服幽閉恐懼症，獨闖70公分寬黑暗密道。（圖／翻攝自映底子國際傳媒股份有限公司）

其中有一個解謎環節必須要完成指定的劍玉指令才能往前推進，眾探員們都一籌莫展時，探員潘君侖成關「劍」探員，大開無雙，成為隊伍當中的唯一一道曙光率領眾探員們成功解謎，網友們笑說：「這根本實境節目版的魷魚遊戲，真的需要團隊合作」、「潘君侖”劍“一個殺一個」潘君侖笑說：「看到劍玉的時候我其實很開心，因為我從小家裡就有劍玉，我都會研究怎麼玩，剛好這關是我拿手的，節目出的題目也不會太難，所以我就很順利的通過了。」節目後半段潘君倫也與黃偉晉雙帥聯手突破關卡，潘君侖也在直播中分享到：「偉晉是一個腦袋轉非常快，又很靈活的探員，有他在他可以馬上幫我們找到突破口，讓大家馬上有一個方向去解謎。」

另一個值得稱讚的是先前有在直播中透漏過患有「幽閉恐懼症」的探員宋偉恩，為了成功解謎竟獨自闖入寬70公分寬的黑暗密道拿取關鍵道具，過程中慘遭「日本武士」追殺，回想起錄影過程宋偉恩表示：「其實我原本想請潘君侖來執行，但我覺得我必須要做出一些貢獻，不能這種勇敢的事情都交給其他探員，我再這樣下去可能會被換掉，所以我來！」不少網友笑說：「偉恩太勇敢了！」、「請問是梁靜茹給的勇氣嗎？偉恩太厲害了」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

霍諾德攀101掀模仿潮「已拉封鎖線禁止」 賈董：這行為不帥又愚蠢

乾兒子小俊哽咽送別曹西平 淚吐最後心聲：你可以放心了！

吳淡如愛女喊徒手爬台北101 她鬆口為母心聲「絕食抗議」一票家長都懂