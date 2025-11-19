黃偉晉從「料理小白」變主廚神隊友 自評最重要是：臨場反應
由金鐘影后鍾欣凌主持的實境料理節目《星廚之戰》在三立都會台熱播以來好評不斷，節目最大魅力在於真實呈現藝人在高壓廚房的自然反應。從張懷秋看到豬肝尖叫、安心亞殺蝦頻頻道歉，到藝人與專業主廚的火花四射，都讓觀眾津津樂道，笑稱主廚們像是來「開廚神同學會」。
被讚聊天功力一流的黃偉晉，坦言從料理小白到主廚好幫手是「人生中最新奇的體驗」，雖然一開始非常緊張，但越做越有成就感，並分享學到最重要的一課是「廚房最重要的是臨場反應」。
本周三立都會台將播出第四集，首度啟動「團體賽」，在殘酷的分組環節中，人氣與實力兼具的「明星夫妻檔」胡宇威、陳庭妮立刻成為兩隊隊長鎖定的王牌。被觀眾封為「最適合走進廚房的男人」的胡宇威分享心得，他觀察到廚師們的俐落與架式「完全被他們的帥氣折服了」，但節目中的時間壓力讓他倍感緊繃，坦言即使自認有經驗，在高壓環境下仍然「急、非常急」，他強調：「我會告訴自己絕對不可以出錯，因為一錯就會耽誤整個流程，所以專注力要調到100%。」
敬請鎖定華視每周日晚間8點、每周六晚間8點三立都會台、晚間10點緯來綜合台播出，同日晚間11點於LINE TV、Hami影劇館+上架更新。
