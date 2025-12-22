黃偉晉暴怒！上班第二天就大頭症 講到怒點差點又要牙起來

【緯來新聞網】陳漢典、黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩、本本主持緯來實境節目《百分之一相對論》，今（22日）舉辦首播記者會，三個單元的NPC（遊戲角色）演員幾乎都到場共襄盛舉。一向讓人覺得愛生氣的黃偉晉在進入團隊的第二天就發脾氣，理由只是「太熱沒冷氣」，被全場虧是「大頭症」，讓他瘋狂解釋，講一講感覺又要牙起來。

黃偉晉（中）講一講差點又要牙起來。（圖／記者許方正攝）

陳漢典好事近了看起來都容光煥發，透露已經陸陸續續在邀請賓客名單，人數統計中、目前預估至少60桌。他過去配戴牙套多年，大約在一年多前就卸除未再使用，這時間正好符合他與Lulu的戀愛時間，被笑是為了「談戀愛方便」才拿掉牙套。



《百分之一相對論》描述不同懸疑故事，讓主持人們擔任探員解謎、玩密室逃脫，但是陳漢典非常愛胡鬧，常常在嚴肅的過程中搞笑，他笑說：「有時候開開玩笑，他們都不笑，顯德我們好像沒有羞恥心。」潘君侖認為陳漢典是要幫大家放鬆心情。

陳漢典自己說自己容光煥發。（圖／記者許方正攝）

黃偉晉承認「嬌生慣養」，非常不耐熱且習慣在室內錄影，拒絕出外景，結果第二天加入團隊時，就因為放飯區沒開冷氣，然後還得玩踢毽子關卡，讓他大爆汗、認真發怒「真的氣死」，但其實那個空間有冷氣，只是忘記開了，看起來像是有大頭症，他本來解釋數次後來直接放棄，雙手一攤「隨便你們寫」，場面爆笑。



《百分之一相對論》於2026年1月4日起，每周日晚間10點在緯來綜合台、晚間12點於LINE TV首播，1月10日起，每週六晚上10 點在三立都會台播出。

潘君侖、梁以辰、陳漢典、黃偉晉、本本、宋偉恩。（圖／記者許方正攝）

補一張黃偉晉帥照。（圖／記者許方正攝）

