黃偉晉爆大頭症！進組第二天理智斷線 太熱飆罵：我不接外景的

《百分之一相對論》舉行首播記者會，探員陳漢典、黃偉晉率領主持群與三大單元NPC演員齊聚亮相。(記者潘少棠攝)

〔記者傅茗渝／台北報導〕全台首創沉浸式戲劇推理實境節目《百分之一相對論》今(22)舉行首播記者會，製作人郭彥伶、總導演郭方儒、執行製作人江芷婷率領探員陳漢典、黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩、本本，以及3單元NPC演員齊聚現場。節目歷時三年籌備，結合實境解謎與戲劇演出，吸引演員們躍躍欲試，陣容一字排開看點十足。

擔任探員的陳漢典形容拍攝宛如「耐力賽」。(記者潘少棠攝)

擔任探員的陳漢典形容拍攝宛如「耐力賽」，「這樣的狀態持續了將近一年，回頭看真的像小孩出生一樣。」他坦言節目投入成本與心力都非常高，但在八月完成最後一集錄影、再回頭看畫面時，所有疲累都化成值得，「這是綜藝節目的一種可能性，希望能走出屬於自己的路。」

吳念軒(右)、鄭茵聲。(記者潘少棠攝)

節目透過三個風格截然不同的單元推進故事，從充滿傳說氛圍的「月明村」，到詭譎又日常交錯的「黎明別館」，再到情緒與體力都被推向極限的「梅花梅花幾月開」，主持群必須在有限線索中找出真相，而 NPC則要在不破壞劇情的情況下即時應對。吳念軒演出第一單元「月明村的虎靈傳說」，坦言NPC的工作並不只是「演好角色」，還要隨時把偏離方向的主持人拉回主線，「腦袋幾乎沒有停過，是以前沒有遇過的表演狀態。」鄭茵聲也笑說，自己很容易被主持群帶走，常常被提醒要「先回到角色裡」。

左起郭方儒、喬瑟夫、周曉涵、鄭煒齡Rin。(記者潘少棠攝)

「歡迎來到黎明別館」中，周曉涵、喬瑟夫與鄭煒齡組成的「一家人」成為不少人心中的壓迫感來源。周曉涵首次在台灣挑戰母親角色，被問到演喬瑟夫姊姊會不會吃虧，她笑說：「吃虧就是佔便宜」也不擔心接演母親角色，「我好像也沒有不行，可以試試看。」陳漢典則形容這一組 NPC「眼神都太有戲」，笑說拍到後來主持群彷彿變成柯南，「走到哪裡都覺得要出事。」喬瑟夫難得當起紈絝子弟，把握機會在現場飆罵探員，不過戰力仍贏不了韓瑜罵：「吵什麼吵！」

郭方儒。(記者潘少棠攝)

而第三單元「梅花梅花幾月開」難度全面升級，不只劇情複雜，體力與精神狀態也被推到臨界點。温昇豪坦言拍攝過程非常疲累，不過他感念一路提攜的郭建宏，直說：「郭老闆是恩人，不敢收超時費」、「他叫我，我用爬的都可以過來」他也分享這次難度極高，因為角色動機不夠清楚，自己反而卡關，不斷嘗試與導演討論，孰料郭方儒不願多提點，希望他沈浸在未知中。陳漢典則直言，這一組演員的投入程度讓他數度在鏡頭外紅了眼眶，「他們幾乎無視我們主持人的存在，完全活在自己的世界裡。」

潘君侖。(記者潘少棠攝)

拍攝現場的真實狀態，也成為節目另一個看點。黃偉晉坦言自己最怕熱，才進組第二天節目組就選在一個沒有冷氣的空間放飯，當時遊戲持續進行，眾人挑戰踢毽子，潘君侖在旁煮泡麵，現場熱氣升騰，讓黃偉晉忍不住對NPC爆炸，「我心想我是不接外景的，這空間這麼熱，不能放個水嗎？」他吼完後大家面面相覷，郭方儒在場外也趕緊遞來遙控器解圍，這才澆熄怒火，黃偉晉坦言回家有自我反省。

左起姚以緹、温昇豪、孫沁岳。(記者潘少棠攝)

梁以辰則分享自己在黑暗長廊中嚇到崩潰，大哭尖叫後回家還特地去拜拜。姚以緹則苦中作樂，靠零食撐場，甚至自曝為了不笑場「咬舌根已經是基本配備」。節目將於2026年1月4日起每週日晚間10點在緯來綜合台、晚間12點於LINE TV首播；1月10日起每週六晚間10點移師三立都會台播出。

