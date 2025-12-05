黃偉晉聽到陳零九原地爆炸「神經病」 突求五堅情：全都走開
【緯來新聞網】黃偉晉主持緯來全新推理節目《百分之一相對論》即將上檔，今（5日）出席香氛品牌「ACCA KAPPA」台北首店開幕記者會，坦言跨年無需趕場，因為只接到一場，相較合體團體「五堅情」時的邀約來說「很鬆」。當提到陳零九，他不解為何要一直關心，立刻爆炸大小聲：「神經病啊！我是他老媽子？」同時表明新專輯不可能找五堅情合作「全部都給我走開」，一切很情緒化但好笑。
黃偉晉要被煩死！（圖／記者陳明中攝）
黃偉晉近期忙於多檔節目的拍攝與宣傳，聖誕節應該也是在工作中度過，不過今年跨年可以喘口氣，只有一場邀請，可以有很多自己的時間，然後尾牙半場也都沒接到，搞笑拭淚：「因為我很久沒有出新歌了，所以商演很少，然後我們最近休團。」可見得與過往一比，真的很鬆。
聊到五堅情怎能不再問陳零九，黃偉晉馬上從氣質小哥爆炸，「我每個月都要關心他是不是啊！朋友出事都會照三餐關心？我覺得大家都是成年人，有關心過就好」。
黃偉晉受不了準備爆炸。（圖／記者陳明中攝）
他透露，邱鋒澤或小賴私下比較常和陳零九相約，會告訴他對方近況，接著又開始牙起來：「因為我最近也很忙、宅在家玩遊戲，不會照三餐問候，你今天還好嗎？過一天，你還好嗎？再過一個月，你還好嗎？神經病啊！我是他老媽子啊？」
至於陳零九日前的長篇大論，除了道盡自身委屈，也吐露不滿被冠上自認莫須有的罪狀，黃偉晉表示會默默看他發的文，或是又發生什麼事被討論，「我比較不是那種會去問候的類型，因為一定有很多人去關心，如果今天是我發生事情，也會想要有一個人的空間」。
黃偉晉：我是他老媽？（圖／記者陳明中攝）
以黃偉晉的角度，他認為陳零九也是希望安靜的人，講到激動處再度吼說：「重點是就有關心過，不會照三餐關心同個人100次！他都幾歲、我都幾歲了，以為是15歲國中生啊？」
黃偉晉稍微冷靜一下後，分享明年有機會推出的專輯屬於還在收歌中，堅持一件事：「我的作品不要碰到五堅情最好，全部都給我走開，團體的音樂類型已經做一陣子了，回到個人的時候，想要做自己喜歡的風格。」
即便隊友們熱情主動？他說學逗唱、表情豐富：「我會說不要，拜託不要跟我crossover，不要幫我寫歌、寫詞，謝謝，我們都是很直接，他們也知道我喜歡的調調，不是五堅情的這個調調。」
黃偉晉還是帥啦！（圖／記者陳明中攝）
