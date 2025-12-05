黃偉晉聽到陳零九就暴怒！大喊我他老媽嗎 五堅情全面休團直呼給我走開

娛樂中心／綜合報導

黃偉晉近日出席品牌代言活動，原本氣氛輕鬆，卻在被問到前「五堅情」成員陳零九近況時情緒明顯爆炸，引發現場一陣騷動。他一聽到相關問題，立刻從斯文形象瞬間轉換，脫口大喊：「神經病啊！我是他老媽子嗎？」語氣火爆又直接，震驚所有媒體。

黃偉晉出席代言活動。（圖／記者趙于瑩攝影）

黃偉晉出席代言活動。（圖／記者趙于瑩攝影）

面對提問，他強調已盡到朋友應有的關心，也說「我每個月都要關心他是不是啊？朋友出事都要照三餐關心？」黃偉晉表示，大家都是成年人，遇事關心過就好，不需要被期待成為「監護者」。

廣告 廣告

談到新專輯合作會找五堅情嗎，更毫不保留直言，「全部都給我走開。」一句話切斷所有聯想，似乎也代表五堅情近期的確進入休團的狀態，但這場「突如其來的情緒爆炸」也讓活動瞬間成為焦點。

更多三立新聞網報導

鍾明軒消失10天找不到人！手機訊息全失聯 最後發文盼能找到下一步

香港大火…吳宗憲賠大錢緊急取消澳門演唱會！親吐背後原因

曹雅雯瘋狂粉絲終於被關入獄！曾當街尾隨拉扯 多次爆發激烈衝突

粿粿偷吃王子！離婚范姜彥豐超驚人金額曝光 雙方協議條件疑外流

