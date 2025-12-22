黃偉晉自爆大頭症 錄外景第2天就開罵

陳漢典、Lulu黃路梓茵將於1月舉辦婚宴，他22日與黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩、本本及3個單元劇的NPC（非玩家角色）演員温昇豪、吳念軒、鄭茵聲、周曉涵、姚以緹、MAX等出席實境節目《百分之一相對論》首播記者會，透露有陸續邀請親友出席婚宴，桌數約6、70桌。

陳漢典昨氣色頗佳，被虧公布戀愛、結婚後整個人都不一樣，他也以「容光煥發」形容現在的自己。他透露，他配戴10多年的隱形牙套，在1年多前拿掉，時間正好符合他和Lulu的戀愛時間，話一出就立刻被虧是為了談戀愛方便才拿掉；他昨被追問婚宴日期時，害羞低調地不願透露。

陳零九在《百分之一》拍攝「月明村的虎靈傳說」、「川弜築舍失蹤事件」2單元後，今年5月因閃兵風波宣布暫停演藝活動。之後劇組邀請黃偉晉加入，繼續完成「歡迎來到黎明別館」和「梅花梅花幾月開」。

怕熱的黃偉晉自爆有大頭症，因為他已習慣在棚內有冷氣的環境錄影，過去鮮少錄製外景，因此在導演郭方儒邀請時，他特別強調「自己怕熱」。未料，他剛進組的第2天，2坪大的遊戲關卡房間竟然沒有冷氣，他當下頂著滿頭大汗飆罵，「那時還要踢毽子，是個體力活耶！然後NPC一直不放水，闖關成功的潘君侖還在旁邊煮泡麵，我當下氣到罵NPC，但其實我是在罵導演，我真的很火。」

梁以辰說，她目睹黃偉晉汗珠滴落，所有探員也立刻暫停動作安撫他。後來，導演郭方儒發現該房間忘記開冷氣，立刻將遙控器拋進房間，讓探員們以尋寶方式找到遙控器。黃偉晉昨說，他錄影後有反省自己，也有跟朋友檢討自己行為是否不妥。