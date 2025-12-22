黃偉晉自爆「大頭症」 進組第二天就發作

黃偉晉自爆在錄影過程中發脾氣，還自嘲「這樣很像大頭症」。（圖／常朝貴攝）

黃偉晉今（22日）與陳漢典、梁以辰、潘君侖、宋偉恩、本本、吳念軒、鄭茵聲、周曉涵、温昇豪、孫沁岳、姚以緹、MAX等大批卡司，一同出席實境節目《百分之一相對論》首播記者會。黃偉晉自爆在錄影過程中發脾氣，還自嘲「這樣很像大頭症」。

黃偉晉也談到接下節目的關鍵條件，他坦言自己「很怕熱、不太接外景」，一開始就向製作單位提出「一定要有冷氣」的要求。他笑說，看到制服是長袖時，還一度安慰自己是為了賺錢必須硬撐。不過，加入拍攝的第二天就發生暴怒的插曲。

廣告 廣告

實境節目《百分之一相對論》今舉辦首播記者會。（圖／常朝貴攝）

黃偉晉透露，某場戲明明有冷氣機卻沒有開，還得在室內進行踢毽子任務，NPC完全不放水，讓他熱到情緒失控，當場對著NPC開罵。他事後澄清其實是「隔空對導演生氣」，因為真的太熱，狂流汗不只雙眼皮「飛掉」，還擔心身體出現異味。直到後來才發現，單純是工作人員忘了開冷氣。

實境節目《百分之一相對論》的背景故事設定由來自神秘組織TDIP時空調查局派遣的時空探員陳漢典、黃偉晉、潘君侖、梁以辰、宋偉恩和本本，肩負著導正這個世界上出現的亂流的使命，來還原那百分之一的真相。探員們將一起闖過第一季的3個時空亂流，單元角色將邀請到來自影視界的金獎實力派演員群。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

騎士禮讓張文遭「一刀抹頸」倒路邊亡！親姊淚喊：真希望替你擋這一切

林聰明沙鍋魚頭湯裡有「超大蟑螂」！消費者吃一半崩潰想吐 業者道歉了

余家昶擋刀身亡！友人淚揭鄭捷案「你說會挺身而出」：10年前的話兌現了