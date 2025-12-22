黃偉晉自認「大頭症」！錄影第二天就為「這原因」暴走開罵 導演都要安撫他

黃偉晉錄影時因為太熱暴走。鄒保祥攝

實境節目《百分之一相對論》由陳漢典、黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩和本本擔任主持人，穿梭在不同劇本場景中冒險解謎，今（22日）舉辦首播記者會，成員們爆料，除了宋偉恩在節目中爆走之外，黃偉晉更是因為太熱，一度在現場失控開罵，回去還和朋友自我反省，認為自己太「草莓族」，「這樣很像大頭症！」

《百分之一相對論》今日舉辦記者會。鄒保祥攝

黃偉晉過去大多主持棚內節目，認為自己是大爆汗體質，沒辦法長時間待在戶外，因此從來不接外景節目，在接下《百分之一相對論》前，還再三和導演確認會有冷氣，由於主持群都要穿著長袖制服，加上拍攝時間是夏天，黃偉晉特別需要待在冷氣房，然而在其中一個場景休息時，2坪的空間裡面卻擠滿 7、8個人，要挑戰踢毽子關卡，潘君侖還在一旁煮泡麵，冷氣也沒有開，悶熱的密閉空間讓他幾乎崩潰，汗不斷狂流。

由於遲遲無法破關，黃偉晉最後忍不住暴怒，對著臨演開罵，實則是想向導演反應，他們已經受不了了，他表示：「我是用開玩笑的罵，但其實真的在生氣！」導演這才發現冷氣沒有開，冷氣一開，所有人立刻把黃偉晉推到冷氣底下讓他冷靜，全場一起安撫他的情緒，讓他自嘲自己有「大頭症」。

主持群接受訪問。鄒保祥攝

黃偉晉強調很不喜歡自己流汗狼狽的樣子，才會在加入節目第二天就失控，回憶當時他忍不住說：「解謎很熱我沒有生氣喔！我沒有那麼愛生氣啦！我脾氣很好，是太不合理才會生氣。」一旁陳漢典也虧黃偉晉：「他在棚內比較嬌生慣養。」但後來黃偉晉也有開始嘗試接其他外景節目，就是和陳漢典一起。



