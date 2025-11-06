黃偉晉逃避媽媽化療殘酷事實！哽咽曝母離世後「穿越時空」訊息內容
影視歌三棲的曾沛慈即將於8日在台北流行音樂中心舉辦「關於愛這件事」巡迴演唱會，門票於日前宣告完售。曾沛慈笑說原本並沒有特別在意，但看到票數越來越少，心裡開始默默祈禱，「很開心最後有達成，虛榮心被滿足了！」開心喊話感受粉絲的支持力量，演唱會將「全人全心全部獻上」。
除了準備演唱會，曾沛慈近期也挑戰全新領域，與黃偉晉共同主持八大電視《娛樂百分百》YouTube限定單元《下週同樣時間》，昨（5日）播出最後一集，兩人真情流露、聊到當場淚灑攝影棚，連工作人員都忍不住紅了眼眶。節目主題圍繞「關於愛的不同面向」，最終回探討「愛的無常」，兩人都分享了各自生命中關於愛與失去的故事。
曾沛慈回憶，有段時間自己狀況不好，決定獨自前往東京散心，卻在抵達當地後得知心愛的狗狗離世。她哽咽說：「那天我一個人在豬排店，眼淚一直滴在豬排上，走出門的時候我不知道要去哪裡。」沒能見到狗狗最後一面成了她心中的遺憾，也讓她自責地反問自己：「你就非要選這個時間出去嗎？」
黃偉晉則分享母親罹病期間的心情，他坦言，當時因為害怕面對母親化療後的樣子而選擇逃避，後來想彌補心意，特地上山拍下星空與流星傳給母親，沒想到幾天後母親離開人世。事後他收到姐姐轉來的截圖，發現母親手機裡有一則未傳出的訊息，是寫給他的鼓勵文字。黃偉晉哽咽說：「那就像是穿越時空的訊息，她已經走了，但我還收到她的加油，真的很奇妙。」
兩人也在節目中感謝粉絲一路的支持與愛。曾沛慈表示，有歌迷曾留言說，在經歷親人離世的低潮時，聽她的〈不過失去了一點點〉獲得力量；黃偉晉也分享，有粉絲告訴他，每次看到他在節目中搞笑，憂鬱症的症狀就會好一點。兩人都說，正是這些留言，讓他們在無數個想放棄的深夜被拉回來。
合作多年的好友曾沛慈與黃偉晉，透過節目更加了解彼此。曾沛慈在鏡頭前真情表白：「很榮幸和你一起主持這個節目。」更霸氣喊話：「如果再有人罵你，給我試試看！我要捍衛黃偉晉！」黃偉晉則幽默回應：「怎麼可能？下次我出事妳沒有PO文試試看！」逗笑全場。
