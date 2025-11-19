黃偉晉逗弄帥氣廚師笑不停 從料理小白變身神隊友

黃偉晉（右）和主廚張楷奕互動有趣。（三立提供）

「金鐘視后」鍾欣凌主持的實境料理節目《星廚之戰》播出後好評不斷，引起討論。節目最大魅力在於真實呈現藝人在高壓廚房的自然反應，從張懷秋看到豬肝大喊「觸感太噁心」、胡宇威怕內臟、安心亞殺蝦時頻頻道歉，都讓觀眾笑翻。

黃偉晉與主廚張楷奕臨時組隊火花四射，被觀眾稱讚「聊天功力把主廚逗到笑不停」。從料理小白到主廚好幫手的黃偉晉說：「這真的是我人生中最新奇的體驗」，也坦言剛開始非常緊張，害怕拖累主廚，「甚至會慌，但後來越做越覺得有成就感。」

胡宇威（右）被封為最適合進廚房的男人。（三立提供）

他尤其喜歡廚房裡的競爭感，特別是大家亦敵亦友的感覺。面對挑戰，黃偉晉自評：「不敢說完美，但一定盡全力幫忙。」他也笑說，自己雖聽主廚指令，但偶爾還是會鬧一下，想讓主廚放輕鬆一點。

被觀眾封為「最適合走進廚房的男人」的胡宇威，觀察到廚師們面對比賽格外專注，每一步都相當俐落又有架式，「完全被他們的帥氣折服了」。而節目中的時間壓力也讓他倍感緊繃：「比賽很容易讓情緒被影響，會切到手、煮過熟或不熟，這些都會影響成品。」即使他自認有經驗，但一進到高壓環境仍然「急、非常急」，常常因為拿錯東西得來回奔跑，不只浪費時間，更耗體力。《星廚之戰》每週日晚間8點在華視、每週六晚間8點三立都會台、晚間10點緯來綜合台播出，同日晚間11點於LINE TV、Hami影劇館＋上架更新。

