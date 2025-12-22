黃偉晉進組2天就暴怒 親解崩潰吼NPC主因：發瘋！

《百分之一相對論》22日舉辦首映記者會，除了探員陳漢典、黃偉晉、宋偉恩、本本、梁以辰等，3個單元的NPC温昇豪、周曉涵、姚以緹、孫沁岳、吳念軒、鄭茵聲、喬瑟夫、MAX等到現場一起宣傳。偉晉透露，自己非常怕熱，因此前期要接這檔節目前，他有先問好是否有冷氣，結果在錄製時現場出了一個小插曲，導致他現場爆炸。

黃偉晉在節目中暴怒。（圖／映底子）

黃偉晉透露自己本身就非常怕熱也很容易爆汗，再加上待在棚內主持習慣了，所以他很怕外景節目，當時製作單位確保會有冷氣，「那時候7月，制服是長袖，我還問說確定齁！」錄製當下，一開始在戶外，他心裡想著自己在賺錢變忍過去，結果到了放飯時間，他們一行人被帶到另一個小房間裡，「我們沒有真的放飯時間，吃東西的時候也在錄製」， 放飯前他們必須完成一個小任務，偉晉崩潰說：「要我們踢毽子！體力活！那個關主又不放水！」最後他熱到崩潰，當場生氣。

廣告 廣告

潘君侖、梁以辰、陳漢典、偉晉、本本和宋偉恩。（圖／映底子）

偉晉解釋，自己不是臭臉拍桌的生氣，而是開玩笑的崩潰，也就是他平時暴怒的樣子吼NPC，「我其實在吼給導演聽的，因為他們都在外面看螢幕」，導演郭方儒聽到他崩潰才發現，其實是工作人員忘了開冷氣，郭方儒笑說：「趕快請工作人員把遙控器偷偷塞進去，我還想說放飯間是最涼的啊！」偉晉強調，自己怕雙眼皮飛掉，也擔心身上有異味，「我不想要我身上的味道被聞到啊！發瘋！」而他暴怒則是在他進到劇組的第二天，宋偉恩補充道：「那空間真的很小，還有人在旁邊煮泡麵，真的很熱！」梁以辰感謝地表示，好險偉晉有崩潰救了大家。