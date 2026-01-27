黃偉晉遭黑衣人狹持 連滾帶爬慘摔

黃偉晉（右三）等探員們遭黑衣人無預警狹持。映底子國際傳媒股份有限公司



黃偉晉在《百分之一相對論》第二單元《歡迎來到黎明別館》中首度加入時空調查局，在節目剛開始時發生一件趣事，因數名黑衣家僕突然出現嚇壞陳漢典、梁以辰、潘君侖、宋偉恩和本本等探員們，在一陣慌亂當中黃偉晉用臉直接「迎接」道具，撞到整個人在地板上打滾，讓他又氣又好笑。

不少網友擔心黃偉晉受傷，紛紛送上關心，回想起當下過程，他也在直播中分享：「還好我沒有跌得很慘，不然應該是會脫皮。」被問哪1位關鍵劇情推進角色（NPC）出現時最驚？他表示：「喜翔哥！因為以往只能在電影當中看到他，沒有想到會出現在我眼前，而且他的氣場真的好強大。」

看完第4集，黃偉晉分享：「觀眾們可以從不同的視角看到節目的全貌，每一個環節都是製作單位非常用心去完成的，因為我們在解謎的當下不清楚劇情的走向，觀眾朋友在看節目時可以清楚的知道故事走向，真的非常幸福。」也大讚製作單位相當用心，每一個細節都是需要好幾天的拍攝才能完成的。

《百分之一相對論》每周日晚間10點在緯來綜合台、晚間12點於LINE TV、Hami Video；每周六晚上10 點在三立都會台播出。

