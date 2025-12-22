黃偉晉錄實境第2天就暴怒！飆罵NPC內幕曝光：棚內主持慣了

黃偉晉還原錄影動怒現場。（資料照／映底子國際傳媒股份有限公司提供）





實境推理節目《百分之一相對論》邀來陳漢典、黃偉晉、潘君侖、梁以辰、宋偉恩、本本6名探員共同主持，今（22）日舉行首播記者會，6位主持人及NPC演員群一同亮相，其中黃偉晉更自爆在拍攝中曾一度生氣，並還原事件始末。

黃偉晉當時剛加入主持陣容2天，他提及當時錄製正值夏天，因為自己體質怕熱且耐汗程度很差，剛好探員們的制服又是長袖，所以在加入前就有先跟導演提出「我只怕熱」的需求，笑稱「我在棚內主持慣了，基本上不接外景」，沒想到有一幕邊放飯邊進行解謎的過程中，工作人員不小心忘記開冷氣。

陳漢典、黃偉晉、潘君侖、梁以辰、宋偉恩、本本6名探員共同主持節目。（資料照／映底子國際傳媒股份有限公司提供）

黃偉晉憶起當下情景表示，當時在一個2坪的空間要擠8個人，眾人除了吃飯外還要邊進行踢毽子解謎，豈料，一到現場他就發現沒有開冷氣，甚至在踢毽子環節中NPC又絲毫不放水，最後才忍不住對著NPC大罵，「雖然是用開玩笑方式，但我是真的火，後來才發現是冷氣忘記開」。

黃偉晉生氣後，導演就趕緊將冷氣遙控器遞進拍攝現場，其他主持人也面面相覷，趕緊將黃偉晉推到冷氣口下，他也笑說：「回去有反省想說應該要跟他們一樣，不要像草莓族」，同時也澄清只是因為當下覺得休息空間沒有冷氣不太合理，「大家都不生氣我來當黑臉」，自己平常脾氣很好，後續也有加入其他外景節目。



