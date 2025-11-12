黃偉晉首認有新伴侶！公布對象是超大咖藝人 首度合體拍影片宣布喜訊

記者鄭尹翔／台北報導

藝人黃偉晉宣布好消息，將和Lulu、陳漢典、曾莞婷、楊銘威、風田合開節目。（圖／資料照）

藝人黃偉晉近年演藝事業轉型成功，從歌手跨界成為主持圈新寵兒，不僅接下多場大型典禮主持棒，如今又拋出震撼彈，在社群媒體上以「公布攜手未來的新伴侶」為題，宣布將與Lulu黃路梓茵、陳漢典、曾莞婷、楊銘威、風田共同成立「明星製作公司」，消息一出立刻掀起熱議。

藝人黃偉晉宣布好消息，將和Lulu、陳漢典、曾莞婷、楊銘威、風田合開節目。（圖／翻攝自黃偉晉IG）

藝人黃偉晉宣布好消息，將和Lulu、陳漢典、曾莞婷、楊銘威、風田合開節目。（圖／翻攝自黃偉晉IG）

黃偉晉以幽默又反轉的方式發文，先以「快訊！偉晉不忍都說了！好消息震驚全網！」開場，讓粉絲誤以為他要公布戀情，沒想到竟是宣布全新事業計畫。他笑說：「SpeXial成員今年都在升級人生階段，這次換我公布新伴侶！」貼文同時附上與Lulu、陳漢典、曾莞婷、楊銘威、風田合拍的宣傳影片，六人互動自然又充滿笑料，默契滿滿。

廣告 廣告

原來這次的「新伴侶」指的是節目《明星製作公司》，黃偉晉將與這群好友聯手打造全新綜藝節目，一同挑戰內容創作與幕後製作。黃偉晉也以「小編口吻」幽默表示：「請大家多多支持和訂閱，我們會努力製作好看的節目給大家，敬請期待！」粉絲看完影片後紛紛留言：「這組合太夢幻了吧！」、「根本黃金主持團隊！」、「等不及想看節目上線！」。

更多三立新聞網報導

辛龍親吐劉真死因！感謝醫生每日討論對策 「忙到沒時間哭」網全鼻酸了

劉真命危最後生機！辛龍遺憾身體變化太快 感嘆美美的出現美美的離開

辛龍如何走出喪妻之痛？一番話惹人心疼 累積多年創作重返歌壇

獄警秘密對話後！吳亦凡就突然死了 昔日獄友震撼目睹驚人事實

