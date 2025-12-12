黃偉晉「想要安全感」不懷念五堅情 脫口真心話：又不是死了

黃偉晉12日受邀參與「2025《唱 我們的歌》金曲再現演唱會」演出。劉耀勻攝

「2025《唱 我們的歌》金曲再現演唱會」今（12日）於北流登場，金智娟、戴愛玲、畢書盡、黃偉晉、PoLin柏霖及U:NUS六組歌手齊聚，以獨唱與限定合作方式重現22首膾炙人口經典金曲。由於今晚沒有安排與其他歌手合唱，黃偉晉坦言非常懷念團體一起合唱的安全感。被問到是否「懷念人」，他幽默笑回：「又不是死了！我們五堅情還是常連絡！」

黃偉晉此次擔任北、高兩場演唱人，他挑選〈祝我幸福〉、〈離開我〉、〈陰天〉、〈祝你一路順風〉等陪伴自己成長的金曲，並透露幾乎是拿到歌單就立刻決定曲目。其中，〈陰天〉是他多年來不敢碰的「心底遺珠」，直到如今自認心境成熟，才有足夠情感去詮釋這首成熟女子心事的代表作。而〈祝你一路順風〉則是他的「童年開關」，勾起國小畢業典禮與同學一起唱到哭的深刻回憶。

廣告 廣告

黃偉晉12日受邀參與「2025《唱 我們的歌》金曲再現演唱會」演出。劉耀勻攝

他笑稱這首歌音域超高，是今晚的「大魔王」，稍不留神就會「車禍現場」；演唱會也安排U:NUS與金智娟合唱〈開心女孩〉，一同在舞台載歌載舞，讓金智娟笑稱「彷彿重回18歲」，更被問及若能回到18歲會選誰當理想型時，她直接牽起黃偉晉的手大笑：「那我選偉晉！」

U:NUS首次挑戰詮釋90年代經典歌曲，並與前輩金智娟合唱。隊長高胥崴坦言從小聽金智娟的歌曲長大，形容合作過程「既榮幸又開心」。U:NUS也以〈對面的女孩看過來〉、〈不是每個戀曲都有美好回憶〉帶來滿滿青春能量，並透露為此特別加強唱歌與舞蹈練習，希望在致敬經典之餘保有團體特色。

男團U:NUS與金智娟12日合作演出。劉耀勻攝

金智娟、戴愛玲、畢書盡、黃偉晉、PoLin柏霖及U:NUS六組歌手齊聚北流開唱。劉耀勻攝



回到原文

更多鏡報報導

顏正國生前力挺！男星曾因毒品槍炮判刑7年 今露面淚吐遺憾

直擊／辛龍慟失劉真5年再談愛妻！暖曝女兒遺傳她3個地方

61歲李國超、56歲高欣欣辦「百歲」婚禮 被問洞房自爆「很久沒行房了」